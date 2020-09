Unidades de ensino superior emitem nota sobre volta às aulas

CARATINGA – Na última semana, o governo de Minas Gerais autorizou a voltas às aulas para o dia 5 de outubro. Foi determinado que os municípios que se encontram na ‘Linha Amarela’ no programa Minas Consciente já podem retomar as aulas dos cursos superiores. A respeito dessa situação, Rede de Ensino Doctum e o Centro Universitário de Caratinga (UNEC), emitiram nota em conjunto, que é publicada em sua íntegra.

NOTA À IMPRENSA

“A Rede de Ensino Doctum e o Centro Universitário de Caratinga (UNEC), ao longo dos últimos meses, têm se preparado para um retorno gradual, seguro e responsável. Por meio da criação do Comitê Geral de Saúde e Segurança, foi estabelecido um planejamento de ações necessárias para a retomada de atividades presenciais. Entretanto, as instituições entendem que é preciso muita cautela nesse momento.

As instituições não interromperam a oferta das aulas, migrando imediatamente para o meio digital, sem perder o contato com os alunos e com os líderes de turma, que recebem constantemente orientações por e-mail, WhatsApp e outras mídias. O semestre letivo está sendo cumprido de acordo com portaria nº 544 do MEC, que dispõe sobre a substituição das aulas presenciais por aulas em meios digitais enquanto durar a situação de pandemia do novo coronavírus.

Embora estejam com toda a infraestrutura adaptada e com um extenso e minucioso protocolo de biossegurança planejado, é necessário aguardar um posicionamento da Prefeitura, através das Secretarias de Saúde e Educação, sobre a autorização do retorno em Caratinga, especialmente no que diz respeito às atividades práticas que dependem da abertura do estágio e atendimento ao público. Apesar de o município se encontrar na “Onda Amarela”, conforme o Programa Minas Consciente, a Prefeitura tem autonomia para essa tomada de decisão. Além disso, todas as medidas para a retomada das atividades presenciais serão norteadas pelo protocolo sanitário que será publicado pelo governo do estado na próxima semana.

Após tais esclarecimentos, as instituições se comprometem a informar qual será a proposta para o retorno das atividades presenciais”.