Unidades da Rede Doctum de Caratinga, João Monlevade e Juiz de Fora realizam palestras

Eventos foram realizados de 9 a 12 de março e abordaram temas relevantes para a formação dos alunos

CARATINGA – O início do mês de março foi marcado pela realização de palestras nas unidades da Rede de Ensino Doctum. Temas relacionados às áreas de Direito, Arquitetura e Urbanismo, estão entre os assuntos debatidos.

Caratinga

Na unidade de Caratinga, em comemoração ao Dia da Mulher, foi realizada a palestra “Principais Aspectos do Acordo de Não Persecução Penal”. O evento foi organizado pela professora Júlia de Paula, no auditório da Doctum Caratinga, no dia 09/03. A palestra foi ministrada pela promotora de justiça Ana Bárbara Canedo Oliveira. Estiveram presentes os alunos do 1º, 3º, 7º, 8º, 9º e 10º período de Direito da Doctum.

João Monlevade

Na unidade de João Monlevade, foi realizada no dia 9 de março, a palestra “Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)”. O evento teve como público-alvo os alunos dos últimos períodos do curso de Direito e advogados da cidade, mas também participaram alunos do curso de Recursos Humanos. A abertura do evento foi feita pela diretora da unidade, professora Yolanda Coelho, que parabenizou em sua fala as mulheres pelo Dia Internacional da Mulher, celebrado no domingo, 08. Na sequência, o coordenador dos cursos de Pós-Graduação da área jurídica, prof. Amaral Roque Bueno, falou sobre os cursos oferecidos. A palestra foi ministrada pelo juiz da Vara Criminal de João Monlevade, Luiz Felipe Sampaio Aranha.

Juiz de Fora

Na Doctum de Juiz de Fora, com foco para os estudantes de Engenharia, foi realizada a palestra “Como a Inteligência Artificial está mudando totalmente tudo”, no campus Itamar Franco, dia 10 de março, proferida pelo mestre em Estatística e doutorando em Machine Learning, Eduardo Ferreira Vargas.

O aluno Gabriel Bechara aprovou a escolha do tema. “Eu achei a palestra sobre Inteligência Artificial muito boa, um tema muito interessante e que está muito em alta”. Na opinião da professora, Daniela Magalhães, o evento ensinou os caminhos para aqueles que querem se destacar nessa área, agregando conhecimentos à Engenharia. “A palestra falou sobre a influência do Big Data em todas as profissões. Esclareceu várias dúvidas sobre o que é Machine Learning e alertou os alunos sobre o diferencial que o profissional possui quando domina a Ciência dos Dados”.

No dia 12 de março, foi realizada uma palestra com o escritório Nó Arquitetura, também no campus Dom Orione. A aluna Susana Lucia da Silva considerou uma ótima experiência para ver um pouco de como é a arquitetura na prática. “A palestra foi bem explicativa e recheada de conhecimento, tenho certeza que todos ali aprenderam muito sobre projetos em geral e os obstáculos que podemos enfrentar”. O professor Henrique Kopke ficou admirado com a postura de jovens talentosos e a relação profissional que exercem com a arquitetura na cidade. “Para os alunos da Doctum é muito importante estabelecer diálogo com quem já está atuando no mercado de trabalho. Esse vislumbre, da aplicação do que se estuda na faculdade mediada pela experiência de quem está enfrentando as dificuldades e colhendo os louros, é deveras enriquecedor. Parabéns ao escritório Nó, parabéns à coordenação do curso de Arquitetura e Urbanismo e parabéns à rede Doctum pela promoção destes eventos que tanto enobrecem a formação de nossos estudantes”.

Palestra ministrada em Caratinga pela promotora justiça Ana Bárbara Canedo Oliveira

Evento em João Monlevade

Evento realizado no campus Dom Orione, em Juiz de Fora

Participantes da palestra na Doctum Caratinga