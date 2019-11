Unidade Doctum de Caratinga recebe vice-governador Paulo Brant para palestra

Desenvolvimento do Estado será debatido em evento gratuito e aberto ao público

CARATINGA – Com o objetivo de consolidar espaços para a realização de diálogos em torno da atual conjuntura brasileira e os impactos na realidade mineira, a Rede de Ensino Doctum recebe o vice-governador de Minas Gerais, Paulo Brant, para proferir a palestra “Desafios e perspectivas do desenvolvimento de Minas Gerais”. O evento acontece na às 9h30 de amanhã no Auditório das Faculdades Doctum de Caratinga.

Além de professores, alunos e funcionários da instituição, o evento contará com a presença do presidente e do presidente executivo da Rede de Ensino Doctum, Cláudio Leitão e Pedro Leitão, representantes de entidades locais e autoridades de Caratinga e região.

A palestra é gratuita e aberta ao público. Os interessados em comparecer ao evento devem se inscrever pelo telefone (33) 98415-7510 ou através do endereço eletrônico: http://bit.ly/34fFm4o

O PALESTRANTE

Paulo Eduardo Rocha Brant, nasceu em Diamantina/MG. Graduado em Engenharia Civil pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e em Economia pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (Puc/MG). Pós-graduado em Economia pela UFMG e Estratégia Empresarial pela Instituto Europeu de Administração de Empresas – França.

Atuou como professor e pesquisador do Departamento de Ciência da Computação da UFMG, foi professor no Departamento de Economia da UFMG e professor da Faculdade de Ciências Econômicas da PUC/MG. Foi Presidente do Instituto Brasileiro de Planejamento – Seção Minas Gerais; é Ex-Presidente do Conselho Regional de Economia, do Conselho Federal de Economia, e da Associação Brasileira de Profissionais de Projetos – ABRAPO. Atualmente é vice-governador do estado de Minas Gerais pelo Partido Novo.

SERVIÇO:

Palestra com o vice-governador de Minas Gerais, Excelentíssimo Sr. Paulo Brant

Data: 06 de novembro, quarta-feira

Horário: 09h30

Endereço: Auditório das Faculdades Doctum de Caratinga

Rua João Pinheiro, 147, Centro, Caratinga-MG.

Inscrições gratuitas: (33) 9 8415-7510 ou http://bit.ly/34fFm4o

Mais informações: (33) 9 8415-7510