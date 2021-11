Uni e Paz fala sobre mal-entendido com live de “Funeral Influencer”

CARATINGA – No dia do trágico acidente em que morreram a cantora Marília Mendonça, Abiceli Silveira Dias Filho, que era tio e assessor da artista; o produtor Henrique Bonfim Ribeiro, o piloto Geraldo Martins de Medeiros e o co-piloto Tarcísio Pessoa Viana, uma live foi realizada por uma perita judicial que atua em São Paulo e Rio Grande do Sul, que também se denomina “Funeral Influencer”, em suas redes sociais, falando contra a necrofilia, que é violação de cadáver.

O gerente geral da Uni e Paz, Victor Carvalho Rocinski, explicou que o vídeo da perita foi na intenção de denunciar alguns casos de necrofilia que estão acontecendo no país. “Tem um grupo no Twitter conhecido como “Festa no IML”, que quando aconteceu a queda da aernove da Marília Mendonça, que foram constatados os óbitos, começou a ter muitos comentários negativos a respeito dos corpos, dizendo que iria ter festa em IML. Ela (perita) teve a infelicidade de estar comentando isso no momento, e deu a entender que a necrofilia estaria acontecendo em Caratinga, mas isso não aconteceu aqui. Porque desde o acontecimento do acidente, nós da funerária, quanto também a Polícia Civil de Caratinga, fizemos um trabalho de excelência para que não vazassem imagens, foi tudo muito sigiloso, com muita cautela, a gente fez um trabalho muito grande, de muita segurança”, disse Victor.

Outra situação narrada pelo gerente da Uni e Paz, foi de que a perita teria citado que estava monitorando, dando consultoria pra funerária. “Ela se deixou à disposição, mas não foi preciso ter isso, porque pedimos total cautela e ajuda da assessoria da polícia. Todos os telefones na funerária e no IML foram recolhios e guardados em recipientes lacrados para que não vazassem imagens. Foi uma infelicidade dela postar esse vídeo tentando fazer uma denúncia ao Ministério Público de acontecimentos passados. Nesse caso dos integrantes da aeronave não teve vazamento, até porque nesse caso temos que ter total respeito, empatia, se colocar no lugar do próximo, ter ética, porque só quem passou por essa situação sabe a dor de se perder um ente querido”, concluiu Victor.

O diretor do Grupo Uni e Paz, Paulo Andrade, agradeceu ao delegado regioanal Ivan Sales pelo apoio à funerária e ressaltou que naquele momento a empresa fez um bom trabalho para que não vazasse nada. “Tinham conosco dois seguranças da equipe da Marília Mendonça e até pedimos para acompanharem nosso trabalho, para mostrar nossa transparência e que queríamos fazer um trabalho de excelência, como foi feito”, disse o diretor Paulo Andrade.