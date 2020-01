UNEC oferece vagas de Graduação e Pós-Graduação à distância

Há cursos totalmente online e semipresenciais em diversas áreas com vagas já para o primeiro semestre de 2020

CARATINGA – O Centro Universitário de Caratinga (UNEC) está com vagas abertas para educação à distância (EAD) para diversos cursos de Capacitação, Aperfeiçoamento, Graduação e Pós-Graduação na Instituição. Um dos maiores desafios para os estudantes atualmente é o tempo, e com esta oportunidade será possível unir: qualidade, tradição, custos reduzidos e flexibilidade. No UNEC o aluno terá toda a tradição e qualidade de ensino, com a facilidade de acesso pelo sistema de educação à distância que flexibiliza e gera autonomia para os estudos com custos reduzidos e adaptação à rotina intensa do dia-a-dia.

Os cursos serão ofertados em quatro modalidades: Capacitação e Aperfeiçoamento, Graduação EAD, Graduação EAD Plus e EAD Pós. Sendo que as categorias de Capacitação e Aperfeiçoamento, Graduação EAD e EAD Pós serão integralmente à distância, e a EAD Plus será semipresencial, com aulas virtuais e presenciais. As aulas serão ministradas por meio de uma plataforma online, onde os alunos poderão ter acesso aos materiais de apoio e ao plantão tira dúvidas, que será oferecido pelos tutores responsáveis por cada disciplina. E as aulas presenciais contarão com toda estrutura física de salas e laboratórios do UNEC.

De acordo com a pró-reitora de Ensino do UNEC, Raquel Carvalho, a aposta da Instituição é na qualidade de ensino que já é uma tradição. “Nosso diferencial será educação de qualidade. Além dos conteúdos do material didático e audiovisuais, o aluno poderá contar com um plano de atividades, que será disponibilizado individualmente, com o objetivo de organizar seu cotidiano e facilitar a adaptação no ensino EAD. Tudo isso, por meio de um método adequado a cada curso para auxiliar o aluno no processo de aprendizagem”. Outro grande diferencial da educação à distância UNEC é que cada curso contará com um coordenador com formação específica da área. Fato que aumenta ainda mais a qualidade de ensino oferecida para cada área de conhecimento.

O tutor das aulas EAD UNEC desenvolverá um papel fundamental nesse processo, já que mesmo de maneira virtual será presença constante na trajetória do aluno e terá formação específica na área que leciona. “Um dos nossos principais objetivos é formar profissionais qualificados, e para isso não pode haver evasão. Pensando nisso, o UNEC trazem sua proposta um EAD de excelência assegurando, por meio da presença constante do tutor, a eficiência do processo e a eficácia da aprendizagem. Nosso diferencial será o tutor qualificado, que atuará além das orientações e estará presente em todo o processo de ensino aprendizagem, contando com o apoio de conteúdos disponibilizados em uma plataforma dinâmica e de fácil acesso, com um método de ensino inovador”, reforça Raquel Carvalho.

As inscrições são gratuitas, estão abertas e podem ser realizadas pelo site do UNEC (https://www.unec.edu.br/vestibular/), para se candidatar aos cursos de capacitação e aperfeiçoamento a escolaridade mínima exigida é o ensino médio, para os cursos de graduação pode ser realizada a prova do vestibular agendado ou utilizada a nota do Enem, pós-graduação é necessária a apresentação do diploma de conclusão do curso superior. Para mais informações basta ligar 0800 591 4114 ou fazer contato pelo WhatsApp 33 999863935.