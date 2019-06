UNEC oferece 25 bolsas integrais para Pós-graduação em Desenvolvimento Regional, Saneamento e Meio Ambiente

Interessados podem se inscrever gratuitamente até 3 de Julho e aulas começam em agosto

CARATINGA– A Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós Graduação e Extensão do Centro Universitário de Caratinga (UNEC) está com as inscrições abertas até o dia 3 de julho para o processo seletivo da pós em Desenvolvimento Regional, Saneamento e Meio Ambiente. As inscrições são gratuitas e serão oferecidas 25 bolsas integrais.

“Além da importância acadêmica, essa pós tem importância para o desenvolvimento regional pelas questões que ela aborda, como saneamento, da utilização mais adequada dos recursos naturais e também da homogeneidade dos alunos que farão essa pós. Por ser gratuita e pela altíssima qualidade que essa pós vai oferecer. Ela vai captar alunos e pesquisadores de uma vasta região. Poder ter essa interação toda entre as cidades e os municípios nessa questão ambiental, de saneamento, saúde e também administração”, explica o professor Eugênio Maria Gomes, pró-Reitor de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão do UNEC.

As aulas acontecem a partir de agosto, quinzenalmente às sextas e sábados, em Caratinga. Um diferencial do curso é que o corpo docente é formado exclusivamente por doutores envolvidos em pesquisa na área de concentração desta pós-graduação.

A coordenadora do curso, professora doutora Rosane Gomes de Oliveira explica que “essa pós é diferenciada porque conta com 15 professores doutores da Instituição e é multidisciplinar, com aulas ministradas por profissionais doutores de diversas áreas do conhecimento como engenheiros, médicos, biólogos, físicos, geógrafos, entre outros”.

“O processo seletivo é totalmente gratuito e os interessados precisam ficar atentos aos prazos”, comenta Paula Ribeiro, coordenadora geral de Pós-graduação. “O processo seletivo é totalmente gratuito. Além do site, as inscrições podem ser feitas enviando os documentos pelos Correios ou pessoalmente na coordenação da Pós-graduação, na Avenida Moacyr de Mattos, explica a professora Paula.

Para conhecer o os detalhes da inscrição é preciso acessar o site do UNEC, ir até a opção EDITAIS no topo da página, selecionar 2019 e em seguida Abril. Após a inscrição, a lista dos alunos selecionados através de análise de currículo e de projeto de pesquisa será publicada no site do UNEC.