UNEC lança novos cursos de pós-graduação

CARATINGA – O Centro Universitário de Caratinga (UNEC) realizou o lançamento oficial de seus novos cursos de pós-graduação em um evento promovido no auditório José Aylton de Mattos. Ao todo, são oferecidos 25 cursos, sendo 24 na modalidade lato sensu e um MBA. “O objetivo é ampliar as possibilidades de qualificação para profissionais de diversas áreas, com cursos que realmente dialogam com as necessidades do mercado”, destacou Eugênio Maria Gomes, pró-reitor de Pesquisa, Pós-graduação e Extensão.

Durante a solenidade, representantes da instituição destacaram a importância da qualificação contínua e apresentaram detalhes para os novos alunos sobre o início das aulas, que irá acontecer em agosto. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas diretamente no site oficial unec.edu.br.

“O UNEC tem um histórico de compromisso com a formação de qualidade. Esses novos cursos são fruto de uma escuta atenta às demandas sociais e profissionais,” afirmou Sanderson Dutra, diretor executivo da instituição.

O evento de lançamento reuniu convidados, autoridades, educadores e representantes da sociedade civil. Entre os presentes, estava o presidente do Movimento Amigos de Caratinga, que acompanhou a cerimônia e falou sobre a importância do investimento contínuo na formação acadêmica.

Com opções em diversas áreas do conhecimento, os cursos foram estruturados para atender às demandas atuais do mercado de trabalho, com foco na formação de profissionais mais preparados e atualizados. A iniciativa reafirma o compromisso do UNEC com a educação de excelência.

“Estamos oferecendo programas que combinam teoria e prática, com professores experientes e conteúdos alinhados às tendências mais atuais”, ressaltou o professor Douglas Parreira.