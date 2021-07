Unec inicia validação das bolsas do Prouni/Fies para o segundo semestre de 2021

CARATINGA – Os candidatos contemplados com bolsas de estudo pelos programas Prouni e Fies precisam ficar atentos ao prazo para validação das bolsas concedidas pelo Ministério da Educação (MEC). O Centro Universitário de Caratinga (Unec), mantido pela Fundação Educacional de Caratinga (Funec), está com o processo de validação das bolsas aberto até o próximo dia 28 de julho.

A validação é necessária para confirmar os dados cadastrais do estudante no sistema do Prouni, os estudantes devem comparecer à instituição de ensino escolhida, de posse dos documentos que comprovem as informações prestadas em sua ficha de inscrição, conforme portaria do MEC que regulamenta cada processo seletivo. A assistente social do Unec, Liriane Alves, explica o procedimento é referente ao Enem 2020. “A validação desse segundo semestre é para os estudantes que prestaram Enem em janeiro de 2021, que é referente ao ano de 2020. Por isso é esperado um público maior, em relação ao primeiro semestre, tanto de ingressantes quanto de alunos”.

São esperados que cerca de 350 estudantes compareçam para a validação das bolsas de 50% e 100% oferecidas pela instituição em cursos de diversas áreas do conhecimento, exceto medicina. É importante ressaltar que todos os cuidados sanitários de prevenção ao coronavírus estão sendo tomados para proteger alunos e colaboradores, como destaca o coordenador de Crédito Educacional, Artur Ferreira. “Nós estamos atendendo esse público em um ambiente arejado, com bastante distanciamento, o acesso ao ambiente só é autorizado àqueles que estejam de máscara, além disso, há um profissional de saúde realizando a aferição de temperatura e o álcool em gel 70% está disponibilizado na entrada e os balcões de atendimento. O aluno que foi contemplado com uma bolsa pode vir tranquilamente, pois todos os protocolos estão sendo seguidos a fim de preservar a saúde de todos”.

O atendimento acontece até o dia 28 de julho no Auditório Celso Simões Caldeira, na Unidade I do Unec, entre 08h e 18h. Para esclarecimento de dúvidas e informações através o telefone é (33) 3322- 7900, ramal 7973, há também atendimento pelo WhatsApp (33) 9 9132-8360 ou (33) 9 99114-0928. Mais informações e o edital com a lista de todos os documentos necessários para a validação estão no site: www.unec.edu.br/editais.