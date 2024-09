Uma semana para as Eleições 2024

Justiça Eleitoral prepara urnas e alerta para mudanças em locais de votação

CARATINGA- 6 de outubro de 2024. 61.103 estão aptos a votar em Caratinga nas Eleições Municipais 2024.Concorrem à Prefeitura de Caratinga cinco candidatos, bem como outros 262 candidatos às 17 vagas na Câmara de Vereadores.

A Justiça Eleitoral realiza a preparação das urnas, para que sejam encaminhadas nos próximos dias para os locais de votação, já lacradas e prontas para o dia de votação. De acordo com Arilson Oliveira, chefe da 72ª zona eleitoral de Caratinga, toda a equipe está empenhada neste trabalho. “Nesta sexta-feira é a preparação e a carga das urnas, lacração, testes e auditorias. Na próxima terça-feira, dia 1º, a partir das 8h, a gente faz mais uma etapa, que é a verificação dos dados das telas das urnas, onde a gente confere o município, a zona, a seção, data e horário, para a partir do dia 2 e também nos dias 3 e 4 fazer a entrega das urnas aos mesários, para que no dia 6 esteja tudo pronto para que o eleitor exerça seu voto”.

O Cartório Eleitoral ainda comunica mudanças que ocorreram em alguns locais de votação do município de Caratinga. “O apoio inclusive da imprensa tem sido muito importante nessa divulgação. Essa semana nós gravamos em parceria com a comunicação da Prefeitura de Caratinga, chamadas de vídeo também que ainda vão ser divulgadas. E além das faixas e dessa divulgação junto à imprensa, redes sociais, no dia das eleições nós colocaremos servidores e eleitores convocados para nos apoiar, para ficar nesses locais, para orientar os eleitores. Tanto nos locais que não funcionarão, para direcionar o eleitor que porventura comparecer a esse local, bem como nos locais onde a votação ocorrerá”.

Confira as mudanças:

✅ Se você votava na Escola Estadual Moacir de Mattos ou na antiga Escola Municipal Nossa Senhora do Carmo (seções 256,264 e 265), agora o novo local de votação será o CESEC, na travessa Sinfrônio Miranda, bairro Esplanada

✅ Se você votava na Escola Municipal Luiz Antônio Bastos Cortes, agora o novo local de votação será a Funcime, na rua Deputado Dênio Moreira de Carvalho, 991, bairro Santa Cruz.

✅ Se você votava no Sesiminas, agora o novo local de votação será na Escola Estadual José Augusto Ferreira, bairro Dário Grossi

✅ Eleitores de Cordeiro de Minas, em Caratinga, votarão nessas Eleições na Escola Municipal Professora Conceição Martins da Silva

✅Seções eleitorais nºs 5, 6, 30, 31, 33, 36, 37, 48 e 49, que anteriormente funcionavam nas Faculdades Doctum de Caratinga, estarão funcionando na Escola Estadual Menino Jesus de Praga, situada na rua Cel. Antonio da Silva, 351, Centro, Caratinga, nas Eleições de 2024.

✅Seções eleitorais nºs 50, 51, 52, 55, 62, 70 e 298, que anteriormente funcionavam nas Faculdades Doctum de Caratinga, estarão funcionando na UNEC, situada na Av. Moacyr de Mattos, 49, Centro, Caratinga, nas Eleições de 2024.

✅Seções eleitorais nºs 58, 59, 322, 385, 387 e 405, que anteriormente funcionavam na Vigilância Sanitária Municipal de Caratinga, estarão funcionando no Centro de Educação Integral Crescer, situado na Rua Princesa Isabel, 372, Caratinga, nas Eleições de 2024.