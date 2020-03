Uma nova era começa no Galo. Agora é sério

Na coluna da semana passada, comentei sobre o futuro do Atlético sob o comando de Dudamel. Porém, poucos esperavam a precoce eliminação na Copa do Brasil para o modesto Afogados de Pernambuco, que culminou na demissão do venezuelano. O futebol nos prega essas peças de vez em quando e atrapalha o nosso trabalho. Os cruzeirenses adoraram.

Uma nova etapa se inicia no lado alvinegro da Pampulha com a chegada do argentino Jorge Sampaoli. Restando apenas o Campeonato Brasileiro (posso dizer com segurança porque não tem eliminação na competição), o Galo tem a chance de acertar o que ainda está errado para dar sequência ao ano que parece ter tido fim, mas que muitos ainda enxergam uma luz no fim do túnel.

A torcida espera um futebol bonito, assim como o Santos apresentou em 2019, mas acima de tudo vai cobrar resultados positivos. Por ter apenas uma competição de pontos corridos será necessário ter ciência de que pra colar na ponta terá que buscar vitórias também fora de casa. Chegar perto do que Flamengo, Palmeiras e até o Santos apresentam não será fácil, mas longe de ser impossível. Os primeiros meses serão de muitos ajustes e a paciência deverá ser trabalhada em todos. O torcedor já está farto de tantos tropeços, mas um ou outro não vai ser o fim do mundo. Todo time em formação, transição de ideias, tende a oscilar.

Sampaoli é muito exigente e não foi fácil concretizar a negociação. Agora, a diretoria vai correr atrás de reforços à altura do que o técnico deseja. Resta saber se o clube terá poder para bancar os nomes indicados, mas terá que lutar bastante. O time já é bom, pelo menos no papel, e precisa entregar tudo que será pedido para obter sucesso e não decepcionar mais uma vez.

Matheus Soares