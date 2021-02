Uma Nota de Agradecimento

(A Importância do Incentivo)

Todos nós sabemos da falta de incentivos e de oportunidades para as pessoas de nosso país. Diante dessa triste realidade, quando algumas pessoas, sem esperar nada em troca, decidem incentivar e dar oportunidades para que as pessoas rompam com a sua realidade, podendo, a partir das mesmas, reformular seu futuro e toda a sua história de vida, tais pessoas devem ser lembradas e parabenizadas por seus atos.

Entre todas as formas de incentivo que levam a transformação de vidas, quero destacar a transformação que a cultura pode fazer, e prestar a devida homenagem àqueles que, por meio da cultura, buscam incentivar e, até mesmo, mudar a vida das pessoas.

Há seis anos, eu estava entrando na faculdade, no curso de Psicologia do Centro Universitário de Caratinga, não cheguei a terminar o curso, cursando apenas um período, mas esse curto período foi responsável por enormes mudanças. Para dar início ao ano letivo, foi feito um evento literário, em ocasião do lançamento do livro “Além da Palavra”, uma coletânea de textos escritos pelos professores. Durante o evento de lançamento foi anunciado que, para o segundo volume da coletânea, seria aceita a participação de alunos do Centro Universitário de Caratinga e, então, minha tão amada esposa, na época minha namorada, disse que, no ano seguinte, eu poderia estar ali, junto com os autores. Guardei esse incentivo para mim, mesmo sabendo da dificuldade de isso vir a acontecer.

Durante a organização do segundo volume, ao decorrer daquele ano, foi organizado pela Academia Caratinguense de Letras o “Primeiro Prêmio Marilene Godinho de Literatura”, onde os vencedores teriam seus textos publicados no segundo volume da coletânea “Além da Palavra”. Também, durante o decorrer dos primeiros meses daquele ano, estava eu no curso de Psicologia, quando fui grandemente impactado pelas palavras de um professor que muito tem feito em prol da propagação da cultura em nossa região: um tal de Walber Souza.

Quando me dava aulas de “Filosofia e Formação do Pensamento”, nosso querido Walber dirigiu a nossa turma algumas palavras, nos incentivando a fazer nossos trabalhos da melhor forma possível, e nos incentivando, também, a enviar esses trabalhos para a publicação, dizendo que, caso os mesmos fossem publicados, seria muito bom para nós e, caso não fossem publicados, o que nós perderíamos com isso?

Essas palavras foram para mim uma injeção de ânimo, e um enorme incentivo para começar a escrever meus textos, de forma que, com o incentivo da mulher da minha vida, e com as palavras incentivadoras do professor Walber, decidi, então, escrever um conto para o “Primeiro Prêmio Marilene Godinho de Literatura”.

Assim, há exatamente cinco anos atrás, me vi vivendo uma semana muito diferente: tive meu primeiro artigo publicado neste jornal, o que me fez ficar muito feliz, por ser algo antes inimaginável para mim e, na mesma semana, também recebi o “Primeiro Prêmio Marilene Godinho de Literatura”, na categoria Contos.

Depois dessa semana extraordinária, os anos passaram… nos dois anos seguintes, recebi, mais duas vezes, o “Prêmio Marilene Godinho de Literatura”, e com eles, mais uma participação em livro, e uma em revista. Hoje, já são quatro participações em livros, sendo uma a convite do professor Walber, três prêmios literários, e mais de duzentas e cinquenta publicações em jornais de todo o estado, e do país, e essas publicações só vieram a acontecer por causa do primeiro texto, para o qual este jornal abriu as portas para ser publicado.

Assim, venho hoje agradecer a cada um que incentivou e que deu oportunidade para que isso viesse a acontecer. Agradeço a minha amada esposa, a mulher mais fantástica deste planeta, já que, se não fosse a intenção de ganhar sua admiração e de corresponder às expectativas em mim depositadas, nenhuma linha teria sido escrita. Te amo muito meu amor! Muito obrigado por confiar em mim. Eu não seria nada sem você.

Agradeço ao professor Walber, que me influenciou com as suas palavras, com as suas aulas, e com o seus textos, e que continua influenciando a muitos, levando a cultura e a leitura onde ela se faz necessária, sendo instrumento para a mudança de muitos, assim como foi para mim.

Agradeço ao jornal Diário de Caratinga, que me deu a oportunidade de ter meu primeiro texto publicado, há cinco anos atrás. Agradeço a toda equipe do Diário e, em especial, ao meu amigo José Horta, com o qual tenho me comunicado todo esse tempo, e tem sido sempre muito prestativo e atencioso. Muito obrigado, meu amigo!

Agradeço aos meus pais que, desde a minha adolescência, viram eu gastar praticamente todo o meu dinheiro com livros, sem impedir tal atitude, incompreensível para muitos. Agradeço também a minha irmã que, muitas vezes, deixou de ouvir suas músicas para não me atrapalhar a ler. Amo vocês demais!

Obrigado a todos vocês! Pequenas atitudes podem gerar grandes mudanças.

Toda essa intrincada rede de acontecimentos só veio a acontecer por causa do incentivo à cultura, incentivo esse que mudou minha vida e que, tenho certeza, tem a capacidade de mudar a vida de muitos outros!

Wanderson R. Monteiro

(Bacharel em Teologia pelo ICP)

(São Sebastião do Anta – MG)

dudu.slimpac2017@hotmail.com