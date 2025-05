Uma noite de memórias

Lançamento do livro “Estranho Familiar” e apresentações culturais marcaram o evento

MANHUAÇU- A II Noite das Quitandas foi um verdadeiro sucesso! No último sábado, 10 de maio, o pátio da Igreja de São João Batista, em Bom Jardim, distrito de Dom Corrêa, se transformou em um grande palco cultural, celebrando memórias, tradições e a identidade do povo local.

Com o tema “Versos e Memórias”, o evento reuniu música, poesia, gastronomia e artesanato, criando uma atmosfera acolhedora e cheia de encantamento. Entre os destaques da noite, esteve o lançamento do livro “Estranho Familiar”, do padre Marcelo Souza e Silva, que emocionou o público ao recitar seus poemas e refletir sobre o campo, a família e a linguagem humana.

“O sentimento é de gratidão porque, na verdade, muito do que está nesse livro de poemas tem a ver com as raízes aqui da minha terra, querida Manhuaçu, especialmente aqui do distrito de Dom Corrêa/Sacramento. E aqui são temas que eu trago mesmo das raízes vividas, das alegrias e sofrimentos, dos tempos idos, em que aqui eu vivi e cresci, nasci e cresci”, declarou o padre Marcelo.

Após a leitura dos poemas, o autor participou de uma noite de autógrafos, agradecendo aos presentes e colaboradores pelo sucesso do evento. A apresentação do renomado harpista Marcelo Penido deu um brilho ainda maior à leitura, com a delicadeza da harpa emocionando o público. Músicos locais também contribuíram para a beleza do momento.

Tradição e comunidade em destaque

A programação teve início com o acolhimento musical conduzido pelo ex-Maestro da Banda do 11º BPMMG, Major Adilson Júnior, abrindo caminho para uma sequência de atrações que mesclaram cultura e tradição.

Um dos pontos altos da noite foi a degustação de quitandas, que reuniu receitas tradicionais levadas por moradores e visitantes, promovendo o resgate da culinária local e o fortalecimento dos laços comunitários. Além disso, o evento contou com bingo beneficente e a tradicional roda de viola, com apresentações de artistas regionais, que encerraram a festa em clima de alegria e união.

A II Noite das Quitandas reafirmou o valor da cultura popular e a importância de manter vivas as raízes de uma comunidade. O evento mostrou que, por meio da arte, da poesia e das quitandas, é possível celebrar o passado e construir um futuro coletivo, regado à memória e afeto.