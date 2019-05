UMA HISTÓRIA DE FÉ

Santuário do Senhor Bom Jesus comemora 25 anos de instalação da paróquia

CARATINGA- O Santuário do Senhor Bom Jesus prepara programação especial para celebrar os 25 anos de instalação da paróquia. Padre Matias José Pereira faz um balanço histórico, detalha o que está previsto para comemoração e define a comunidade do Bairro Santa Cruz.

O INÍCIO

De acordo com padre Matias, a paróquia nasceu fruto do trabalho de padre Othon Fernandes, que era reitor do Seminário Diocesano Nossa Senhora do Rosário. Por meio de visitas ao Santa Cruz, iniciou com os seminaristas e um grupo da congregação mariana um trabalho de apostolado daquele bairro. “Ele foi percebendo a carência que o bairro tinha em todos os sentidos, padre Othon deixou registrado que as famílias eram muito desestruturadas, muita pobreza e violência. Isso pra ele foi um grande desafio e uma provocação também de Deus para vir trabalhar no bairro. Ele pediu a Dom Corrêa, que era o bispo na época, que deu permissão, então começou a celebrar missas aqui no bairro, pelas ruas inclusive, porque não tinha ainda igreja. Tinha aqui onde é o atual santuário alguns pés de manga, onde padre Othon celebrava as missas no início, era o terreno do senhor Valdevino, que foi doado posteriormente”.

Ali foi nascendo uma comunidade. Com a organização, teve a construção da igreja, mas, com o tempo, padre Othon precisou se afastar por questões de saúde padre Humberto Borelli começou a atender. Padre Borelli também contribuiu para um importante capítulo desta história. “Ele era pároco da Igreja Nossa Senhora da Conceição e aqui pertencia àquela paróquia. Ele foi organizando as pastorais, melhorando as estruturas da igreja e convenceu a dom Hélio que Santa Cruz poderia ser uma paróquia, embora muito carente financeiramente, mas tinha condição de se manter como paróquia”.

Foi assim que no dia 1° de maio de 1994, dom Hélio criou a Paróquia do Senhor Bom Jesus, registrada em documento. Mas, foi no dia 31 de maio daquele mesmo ano que ele celebrou a missa de instalação da paróquia. Então, são duas datas de aniversário: de criação e de instalação oficial.

Com o desmembramento da Paróquia Nossa Senhora da Conceição, houve uma divisão para constituir o grupo de comunidades que iriam pertencer à Paróquia do Senhor Bom Jesus. Na sede fazem parte as comunidades e/ou capelas São Vicente – Lar dos Idosos, Nossa Senhora de Lourdes – Conjunto Habitacional, Nossa Senhora Aparecida – Bairro Dr. Eduardo, Nossa Senhora das Graças – Rua José Alves Pereira e Santa Isabel – Morro da Antena. Já na zona rural estão Santa Efigênia – Santa Efigênia, Senhor Bom Jesus- Dom Modesto, Sagrado Coração de Jesus – Córrego Calixto, Nossa Senhora Auxiliadora – Córrego dos Mendes, Sagrada Família – Córrego Bertoldo e São José – Córrego Matinha.

SANTUÁRIO

Em setembro de 2018, a Paróquia do Senhor Bom Jesus foi elevada a santuário diocesano. Padre Matias explica como se deu esta conquista. “O nosso jubileu é muito tradicional, são 31 anos aqui no Santa Cruz. Nós já temos uma bula papal que concede indulgência aqui no jubileu e ano passado, na abertura do Ano Jubilar, pedimos a Dom Emanuel que reconhecesse nossa paróquia como santuário, um lugar de peregrinação, de muita devoção, piedade, onde os romeiros vêm todos os anos para venerar a Imagem do Senhor Bom Jesus e se confessarem, alcançando muitas graças”.

Conforme o pároco, como a paróquia havia se tornado um ponto de peregrinação, dom Emanuel reconheceu como santuário diocesano. “Com tudo aquilo que implica o santuário como local de devoção e estimular mesmo a piedade dos fiéis”.

COMUNIDADE

Padre Matias já está há um ano e cinco meses no Santuário Senhor Bom Jesus. Ele afirma que o bairro tem algumas particularidades. “É o maior bairro de Caratinga, muito populoso, é desafiante por demais trabalhar aqui, ressalto o espírito muito devocional do nosso povo, é um povo de fé, sobretudo. E um povo muito caridoso, que escuta muito a voz da igreja ainda”.

A Igreja no Santa Cruz é o coração do bairro e é nela que muitas pessoas encontram ajuda quando mais necessitam, por meio de trabalhos que são desenvolvidos para a comunidade, como frisa. “As pessoas dependem muito da igreja e a igreja sustenta de certa forma o bairro com o trabalho social muito grande, onde nós distribuímos mais de 20 cestas básicas por mês e temos dois psicólogos que atendem por conta da paróquia. Estamos para abrir uma farmácia popular na paróquia para ajudar mais o bairro. E tantos outros projetos sociais que estamos desenvolvendo. O povo é que sustenta tudo isso, que acolhe muito bem a igreja, que tem o respeito muito grande, um povo solidário e de muita fé. A solidariedade e a fé são uma marca da nossa comunidade do Santa Cruz”.

ANIVERSÁRIO

A programação de 25 anos teve início no ano passado e segue contemplando diversas atividades para os fiéis. “Temos uma oração pelo ano jubilar e já estamos movimentando as comunidades todas desde o ano passado, fizemos a abertura do ano jubilar no dia 1º de maio e tem muita coisa acontecendo já. Estamos programando uma romaria com todas nossas comunidades ao Santuário de Nossa Senhora Aparecida para julho, para celebramos uma missa lá agradecendo a Deus pelos 25 anos da nossa paróquia. Vamos à Canção Nova, ao Santuário Pai das Misericórdias, também participar de uma missa”.

Como parte da comemoração, também estão sendo angariados fundos para a reforma e ampliação do santuário, pois hoje o espaço não comporta o grande número de fiéis. “Temos três missas no final de semana e quando chega a última missa do domingo à noite, fieis ficam em pé e muitos do lado de fora da igreja. Nas missas do jubileu, muitos não conseguiram, embora seja grande a nossa igreja, mas o número de fiéis está crescendo muito, graças a Deus, a participação está sendo muito boa”.

No dia 31 de maio será celebrada missa de agradecimento a Deus pelo aniversário de instalação da paróquia e pela primeira vez a primeira imagem do Senhor Bom Jesus será enviada às comunidades. “Ela vai sair nesta data para a comunidade do Calixto, vamos fazer uma carreata e a imagem ficará uma semana em cada comunidade. Durante essa semana, essa imagem ficará cada dia na casa dos fiéis, serão escolhidas as pessoas da comunidade, mais idosas, mais doentes, mais carentes e a comunidade vai reunir lá, rezar o terço, ler a Palavra de Deus e encaminhar para outra casa. Por três a quatro meses essa imagem ficará circulando de comunidade em comunidade, aqui na cidade também acontecerá esse processo, até o dia 14 de setembro, onde vamos concluir as festividades do Ano Jubilar, com a exaltação da Santa Cruz e o Dia do Senhor Bom Jesus”.

Para padre Matias, o momento é de gratidão a todos que de alguma forma se envolveram com a história do Santuário do Senhor Bom Jesus. “Temos que agradecer aos padres que passaram por aqui, aos leigos, às irmãs gracianas que fizeram um trabalho muito bonito de catequese na nossa paróquia, que tem uma marca muito grande delas, que ajudaram muito a paróquia; os padres que já passaram e nossas comunidades, nossas lideranças, que continuam contribuindo com o crescimento de nossa paróquia. Nessa festividade mesmo todo mundo muito envolvido, para reforma do Santuário um contribui ajudando vender ingresso, outro monta uma barraca”.

Uma obra de todos e que com a união pode ser colocada em prática. Uma comunidade marcada pela fé, que tem muito a comemorar. “Sempre digo que o Santuário do Senhor Bom Jesus é nosso, nossa história. E é uma comunidade que tem se envolvido muito mesmo, tem dado tudo que pode para que possamos realizar o sonho da nossa comunidade, que é a reforma. Nesses 25 anos penso que temos sido uma igreja muito missionária, uma igreja em saída, povo de fé, comprometido com o evangelho e com o crescimento do reino de Deus aqui em nossa comunidade”, finaliza padre Matias.