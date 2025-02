UM SONHO PRESTES A SE CONCRETIZAR

Prefeitura de Imbé de Minas está construindo creche. Obra era uma das mais aguardadas pela população

IMBÉ DE MINAS – A cidade de Imbé de Minas vive um momento de grande expectativa com a construção de uma creche que atenderá dezenas de crianças, oferecendo educação de qualidade e promovendo um ambiente seguro e acolhedor desde os primeiros anos de vida. “É um sonho se tornando realidade: A construção da nossa tão esperada creche está em andamento!”, avisa o prefeito João Batista da Cruz, o ‘Batista’ (PT).

A creche, que está sendo erguida, é vista como um investimento crucial no desenvolvimento infantil. “A educação infantil é fundamental para o desenvolvimento cognitivo, emocional e social das crianças, preparando-as para o aprendizado futuro e garantindo um melhor desempenho escolar ao longo da vida. Em uma cidade onde o acesso à educação básica é uma prioridade, a nova unidade escolar será capaz de atender a uma demanda crescente por vagas, garantindo que mais crianças possam desfrutar de uma educação de qualidade desde cedo”, avalia o prefeito, acrescentando que “com a nova creche, estaremos proporcionando às famílias a comodidade que tanto precisam, garantindo que seus pequenos tenham acesso à educação de qualidade desde cedo. Essa conquista representa um passo importante na construção de um futuro melhor para nossos filhos e para toda a comunidade”.

Para Batista, a obra é uma resposta às necessidades da população local. “Essa creche vai beneficiar não só as crianças, mas também as famílias, permitindo que os pais possam trabalhar com a certeza de que seus filhos estão sendo bem cuidados e recebendo uma educação que vai ajudá-los a crescer de forma saudável e feliz”.

Conforme o prefeito, a construção da creche é, portanto, um símbolo de progresso e esperança para o município. “Essa obra representa uma mudança positiva, que poderá reverberar por gerações. Para os moradores de Imbé de Minas, a chegada de um novo espaço educacional é mais do que uma simples construção: é a promessa de um futuro mais inclusivo, igualitário e promissor”.

“Agradecemos a todos que estão envolvidos nesse projeto, pois juntos estamos transformando vidas e fortalecendo nossa cidade!”, finaliza Batista.