UM SENHOR PRESENTE-4

Se quiseres, podes curar-me… Quero.

Jesus é um personagem do passado?

Acho essa pergunta intrigante. Se ele é do passado, então o que vamos considerar sobre ele são coisas tipo como foi sua vida, como ele se saiu ao fazer o que tinha escolhido fazer, e, talvez, o que seus conterrâneos falaram dele, ou – se se destacou mais – o que as gerações seguintes diziam e dizem dele.

No caso de Jesus, nossas opiniões se confundem. Para o bem da verdade, já nos seus dias há 2000 anos havia comentários completamente opostos – aqueles, que falavam positivamente, e estes, que tinham a mente fechada, e sobretudo, inveja, que buscavam qualquer coisa para destruir sua imagem, para desacreditá-lo, e “libertar” as pessoas de uma crença ou até dedicação errada, e falsa.

Um fato que para mim é importantíssimo é que ele sempre foi coerente. E mais: uma pessoa que sabia se colocar no lugar daqueles que sofrem.

Veja este trecho de Marcos, capítulo1, versos 40-42:

Aproximou-se dele um leproso, que lhe suplicou, DE JOELHOS: Se quiseres, podes purificar-me [curar-me].

Jesus, movido por COMPAIXÃO, estendeu a mão, tocou-o e disse: QUERO; fica purificado [curado].

Imediatamente a LEPRA [a palavra grega se refere a diversas infecções da pele, além da lepra] DESAPARECEU, e ele ficou purificado [curado].

…..

Eu pessoalmente creio que isso aconteceu de verdade (e por isso foi registrado).

Mais:

Isso – tal fato – não é coisa do passado!

Quando intitulo esses artigos como “Um Senhor Presente”, estou me referindo a dois detalhes muito básicos e importantes:

Primeiro: Jesus foi o Senhor sobre todas as coisas há dois mil anos;

Segundo: ELE TAMBÉM É O SENHOR sobre tudo HOJE – sim, TAMBÉM!

Preciso acrescentar um terceiro detalhe: Como ELE é o Senhor hoje também, a palavra “presente” significa algo mais: ESSA VERDADE É UM PRESENTE PARA NÓS – PARA VOCÊ E PARA MIM!!!

Jesus é o presente para nós a qualquer hora do dia ou da noite, e em qualquer lugar – seja na rua, no comércio, em casa – seja onde for!

Mais um `detalhezinho`:

Em Mateus 8.16-17 está escrito assim:

Ao cair da tarde, trouxeram-lhe muitos endemoninhados; e com sua palavra ele expulsou os espíritos e curou TODOS OS ENFERMOS; para que se cumprisse o que havia sido falado pelo profeta Isaías: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças.

Gosto deste trecho por que diz que para ele não há nenhuma limitação ou barreira – ELE PODE CURAR E FAZER QUALQUER MILAGRE!

Por isso, permita-me esse conselho:

FAÇAMOS COMO O DOENTE CHAMADO “LEPROSO” – façamos o pedido, apelando para o coração dele.

Se você sofre, ele quer que você diga isso claramente.

Não permita que o orgulho (ou qualquer outra razão tola) te impeça de te ajoelhar e pedir por sua ajuda. Ele está aí do seu lado!

Rev. Rudi Augusto Krüger – Diretor, Faculdade Uriel de Almeida Leitão; Coordenador, Capelanias da Rede de Ensino Doctum – UniDoctum E-mail: [email protected]