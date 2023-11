Projeto de arte vinculado ao Natal, onde alunos do ensino médio da Escola Estadual Princesa Isabel preparam peças teatrais com muita música

CARATINGA – ‘Um pouco mais de Arte’ nasceu como um projeto de arte vinculado ao Natal, onde alunos do ensino médio da Escola Estadual Princesa Isabel preparavam peças teatrais com muita música (canto e instrumento), artes de maquilagem, desenho, dança e encenações, direcionados ao Natal e sua beleza.

Com o passar dos anos, dependendo da programação escolar, foi tomando outros formatos, contando com a parceria da direção da escola e patrocínios conseguidos a cada ano. Desta vez, de uma forma ainda mais diferente, preparou uma homenagem, nesse espírito natalino, para a escritora tão talentosa Marilene Godinho. Ela encanta gerações com seus livros e grandes poesias.

Nesse evento haverá uma apresentação teatral do livro “A avó que não era antiga”, em forma de narrações e algumas partes encenadas.

A professora de Arte Pedrita Carvalho trabalha com a turma do 2° 01, com a matéria de “Arte” e os Itinerários Formativos “Patrimônio Cultural”, “Escrita Criativa”, “Arte do Movimento” e de uma forma dinâmica, está unindo essas matérias em uma pré-culminância do ano letivo de 2023, como um momento multidisciplinar entre essas matérias.

Em um Patrimônio Cultural (Casarão das Artes), um trabalho de Arte tem abraçado a Escrita Criativa na Arte do Movimento para homenagear e trabalhar grandes talentos de nossa cidade com alunos da Escola Estadual Princesa Isabel. Alunos esses que estudam em um Patrimônio Histórico, a própria escola e que têm seguido de forma maravilhosa o Novo Ensino Médio.

BOX

SERVIÇO

Data: 29/11

Horário: 10h30 às 11h20

Local: Casarão das Artes

Homenageada: Marilene Godinho

Atores: Alunos da Escola Estadual Princesa Isabel – 2° 01

Apoio: Escola Estadual Princesa Isabel e Casarão das Artes.

Peça em cartaz: ‘A avó que não era velha’.