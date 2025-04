Um pequeno ensaio sobre o amor

Dia 19 de abril é o dia em que temos a alegria de celebrar a data em que uma pessoa extremamente especial veio ao mundo. E, para mim, esse dia é muito mais do que uma simples data: ele é a lembrança de que o Belo, o Bom e o Justo se encarnaram, se tornando manifestos completa e inteiramente por meio de sua existência.

Com Platão aprendi que o Belo não está apenas na aparência, mas sim, naquilo que transcende e vai muito além da matéria: está na alma que resplandece com a luz da verdade. Em você encontrei essa Beleza que não se desgasta com o tempo, porque em você – e por você – encontrei a beleza que está no coração, na sua bondade, e na justiça pela qual você vive toda a sua vida.

Platão ensina que o mundo sensível em que vivemos é apenas uma sombra da verdadeira realidade. Da mesma forma, o amor que sinto por você transcende essa realidade material e passageira e se aproxima daquilo que é eterno, perfeito e imutável. Dessa forma, nossa história pode ser vista como uma manifestação concreta de um ideal que existia antes mesmo de nos conhecermos, e entendo que Deus já havia traçado nossos caminhos para que um dia nos encontrássemos.

Platão também dizia que a verdadeira felicidade está na contemplação do Bem, com isso, percebo o motivo de minha felicidade ser completa do seu lado, pois, com você, contemplo – e recebo – o amor na sua forma mais bela e sublime.

Com Freud aprendi que os sonhos são a realização de um desejo, e eu posso dizer tranquilamente, para os quatro cantos do mundo, que minha vida ao seu lado é um sonho realizado. Em um mundo em que muitos sonham com um amor verdadeiro, Deus me deu mais do que essa simples realização: ele me deu uma mulher que dá sentido aos meus dias e que é dona de uma alma que me ensina todos os dias o verdadeiro significado de amar. E esse amor se manifesta no lar que construímos juntos.

Se o apóstolo Paulo, na carta aos Coríntios, nos diz que “o amor é paciente, o amor é bondoso… tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta”, vejo nessa passagem a descrição exata de tudo aquilo que sinto, e de tudo aquilo que também recebo de você. Com o tempo e a maturidade, aprendi que amar não é apenas sentir, mas é decidir: é escolher todos os dias, mesmo diante das dificuldades do dia-a-dia, ser aquele que ama, que demonstra, que protege, que cuida.

E desse nosso amor nasceu nosso filho, sendo não só a real materialização de nosso amor, mas, também, a materialização do maior presente que poderíamos receber da parte de Deus. Ele é a prova viva de que o amor não é algo abstrato, não é um simples sonho cultivado na adolescência, mas uma força real que gera vida.

Em cada sorriso dele, vejo a manifestação do nosso amor e o sentido da nossa vida, assim como vejo nele o seu semblante, o seu reflexo e o seu olhar. Em cada gesto dele percebo o seu jeito de ser. E, em cada passo dele, sou lembrado da responsabilidade de buscar guiá-lo no caminho correto. Mas agradeço a Deus por saber que temos você do nosso lado para nos ajudar nessa tarefa, tornando o caminho muito mais fácil, seguro, e prazeroso de se trilhar.

Ao celebrar o dia de seu aniversário, agradeço a Deus por ter me concedido o privilégio de ter me casado com você, e de dividir com você a alegria de criar nosso filho. Que este novo ano de vida te traga tudo o que seu coração deseja, e que você realize todos os seus sonhos. E que eu tenha sempre a sabedoria de te amar com a grandeza, e a beleza, que você merece, porque você é, para mim, a expressão mais pura do verdadeiro amor, que é belo, puro e sagrado.

Feliz aniversário, meu amor. Que nosso amor continue sendo o reflexo daquilo que há de mais belo, bom e justo no mundo.

E que Deus te dê muitos anos de vida, e me conceda a graça e a alegria de poder desfrutar cada um desses anos ao seu lado.

Te amo!

Para Gabrielli Rodrigues Monteiro.