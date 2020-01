O fim de ano é carregado de emoções, tanto boas quanto ruins. O fim de ano nos traz a esperança de que o novo ano seja melhor do que o que se finda, traz as frustrações de planos, de desejos, e sonhos não realizados no ano que termina, nos enchendo de expectativas para o ano que chega.

O fim de ano também nos traz as angústias que foram acumuladas durante o ano todo, angústias e tristezas causadas pelas perdas que o ano que terminou nos trouxe, angústias e tristezas pelas brigas e discussões que infelizmente podem ter acontecido, pelas amizades perdidas, pelas relações que chegaram ao fim. Mas junto com esses sentimentos ruins, se sobressai a esperança de que o novo ano seja melhor.

Se o seu fim de 2019 foi marcado por esses sentimentos ruins, pela angústia e tristeza causada por discussões, brigas, separações, perdas de amizades, fim de relacionamentos, etc., saiba que sua situação não se resolverá como num passo de mágica na meia-noite do dia 31 de dezembro. Suas angústias, tristezas, e frustrações não desaparecerão ao se iniciar um ano novo, não desaparecerão quando o ano novo se iniciar; nossa vida só se resolverá quando um novo ciclo se iniciar, quando novas atitudes forem tomadas, e isso não depende do término do ano, depende de assumirmos uma nova postura diante desses problemas, encarando-os e resolvendo-os, para que possamos ficar livres deles no ano que se inicia, e ter realmente um ano novo.

O fim de ano também nos traz experiências, traz a capacidade de nos tornar mais maduros e mais fortes, mais experimentados em muitas áreas da vida. Com tal maturidade, devemos encarar o ano que se inicia com mais sabedoria, com mais sensatez e prudência.

Estamos iniciando mais do que um ano novo, estamos adentrando em uma década nova. Um ano, e uma década, que, provavelmente, nos trará muitas surpresas e desafios, mas que guardemos em nossos corações a esperança de que tudo ficará bem, de que tudo se resolverá se acreditarmos que a mudança é possível, e caminharmos em direção à ela, compromissados a abandonar e deixar pra trás tudo aquilo que nos impede de sermos pessoas melhores, e de termos um ano realmente novo.

Se queremos um ano novo, devemos ser pessoas novas, com novas ideias, planos e atitudes… Para um ano realmente novo, precisamos de ter uma vida nova, só assim o novo ano será muito mais do que uma repetição de dias em um ciclo sem fim.

Que tenhamos um ótimo ano! Cheio de mudanças, com atitudes que marquem um novo ciclo em nossa vida. Feliz 2020!

Wanderson R. Monteiro

(Bacharel em Teologia pelo ICP (Instituto Cristão de Pesquisas); Vencedor do Prêmio Marilene Godinho de Literatura, em 2016, na categoria Contos; e em 2017, na categoria Crônicas; e segundo lugar em 2018, também na categoria Crônicas)

São Sebastião do Anta – MG

dudu.slimpac2017@hotmail.com