Um Novo Ano

Eis que 2025 já começou. O mesmo pode ser um ano verdadeiramente novo, ou poderá ser só mais uma passagem de tempo em que nos acrescentará mais 365 dias em nossas vidas, sem trazer nenhuma mudança nem melhorias significativas em nossa história.

Infelizmente, muitos de nós já somos acostumados com isso. Já estamos acostumados somente com a passagem do tempo, acostumados com a passagem dos dias em uma sequência praticamente idêntica, sem grandes mudanças, sem melhoras, sem impacto. Uma constante repetição. Vivendo dessa maneira, nossos dias e, consequentemente nossas vidas, permaneceremos sempre os mesmos, independentemente da virada do ano, não importando a passagem de tempo.

Trazemos em nossas mentes que cada novo ano se apresenta como uma nova oportunidade para mudarmos, para começarmos com novos hábitos e transformar nosso estilo de vida, buscando ser pessoas melhores, buscando ter vidas melhores. Mas, na verdade, cada dia nos traz essa oportunidade, cada segundo conta na hora de tomarmos uma decisão que impactará e transformará nossa existência. Se alguém traz dentro de si a intenção de mudar de vida, de mudar os hábitos ruins, de adotar um novo e melhor estilo de vida, a chance está exatamente diante de nós. A chance é hoje, a oportunidade é agora. E isso depende mais de nossa disposição interior do que da simples passagem do tempo.

Devemos entender que, se não tivermos essa disposição interior, se não tivermos essa vontade, a simples mudança de ano marcando mais uma passagem de tempo não significará exatamente nada em nossas vidas e não modificará nada em nossas existência e modo de viver. Precisamos entender que o momento de começar a sonhada faculdade é agora, o dia de começar a dieta é hoje, a oportunidade de ler aquele livro, começar aquele projeto, desenvolver aquele trabalho, iniciar a vida de estudos, mudar seu estilo de vida, mudar sua forma de se relacionar com as pessoas próximas de você, já está diante de nós.

O ano de 2025 trará seus problemas. Por si só, o novo ano trará suas próprias dificuldades que cobrarão de nós novas mudanças e adaptações na tentativa de encontrarmos as resoluções, e isso, por si só, já cobrará de nós tempo e energia, nos cobrando parte de nossa atenção e, consequentemente, nossas preocupações. E tais preocupações já se apresentarão como enormes problemas para a grande maioria de nossa população, de maneira que, se queremos uma mudança em nossas vidas, não devemos retardá-la pois, quanto mais demorarmos, mais difícil será.

É necessário entendermos que o ano de 2025 como qualquer outro ano que já passou, não será, por si só, um agente de transformação. A “virada do ano” não trará por si só as mudanças que queremos para nossas vidas, A verdadeira mudança deve partir de nós mesmos, em nossas decisões diárias e na coragem de transformar nossas intenções e vontades em ações concretas. Cada problema que este ano nos trará, mesmo sendo difícil, será também uma oportunidade de mudança e aprendizado. Dessa forma, não é o ano que nos muda, mas a forma como escolhemos vivê-lo.

Se desejamos um ano diferente, um futuro diferente, ele deve ser construído a partir das escolhas que fazemos hoje. Que 2025 seja o ano em que paremos de esperar mudanças externas para agir, e passemos a enxergar cada dia como uma nova chance de reinventar nossas vidas. Afinal, o tempo apenas passa, cabe a nós decidir se ele será vivido com propósito ou apenas contado no calendário, sem trazer mudanças significativas.