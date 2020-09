Tradicional festa católica de Bom Jesus do Galho chega à sua 101ª edição. Em virtude da pandemia, evento terá transmissão on-line e a presença de fiéis será reduzida

BOM JESUS DO GALHO – A tradicionalíssima festa do Jubileu do Senhor Bom Jesus chega a esse ano a sua 101ª edição, cujo tema é ‘Senhor Bom Jesus, nosso porto seguro, cuida deste povo que é Teu’. O evento é marcado por atrair milhares de fiéis, mas em virtude da pandemia da covid-19, a paróquia do Senhor Bom Jesus teve que ser adaptar e fará transmissões on-line. Será um Jubileu diferente, mas com o mesmo espírito de fé. Padre Josimar Franco Floreado fez um vídeo onde detalha como será a festa desse ano. “Fomos surpreendidos, assim como todo o mundo, com a pandemia da covid-19. E a pergunta mais recorrente era: Teremos jubileu esse ano? E a resposta é sim. Não será nos moldes dos anos anteriores, pois estamos no meio de uma pandemia e o número de fiéis será muito reduzido. Assim em parceria com o poder público do município e apoio da Polícia Militar, faremos um trabalho conjunto para favorecer a participação dos fiéis”, explicou.

O padre pediu cautela aos religiosos. “Sabemos que o momento é de muita prudência, assim pedimos que as muitas caravanas que participam de nosso Jubileu, reservem para o próximo ano a presença física aqui em Bom Jesus do Galho. Nosso Jubileu por ser um dos maiores do estado de Minas, conta com a presença de milhares de romeiros. Então, não viável à vinda em Bom Jesus do Galho no momento em que o isolamento social se faz tão necessário”, orientou.

Padre Josimar Franco falou sobre as medidas tomadas para realização do Jubileu. “Pensamos nos muitos romeiros vindos de diversas cidades, de diversas dioceses e até mesmo os romeiros de nossa paróquia, eles não poderão participar presencialmente, por isso faremos transmissão on-line pelo Facebook da paróquia, pelo canal no Youtube e pela nossa rádio comunitária”.

A abertura do Jubileu iniciou as 17h do dia 7 de setembro e terminará no dia 14.

Programação do Jubileu do Senhor Bom Jesus

A organização do Jubileu informou que a participação dos fiéis nas missas será exclusivamente dos paroquianos da paróquia Senhor Bom Jesus. “Para melhor organização, consta abaixo o nome das respectivas comunidades que participarão por meio de uma inscrição, totalizando um número preciso de 80 fiéis”.

07/09: Abertura: 17h Vila Ozanam e Estação

08/09: Centro 15h e 19h

09/09: 15h Feijoal e Capitães / 19h São Bento, Cedro e Santa Maria

10/09: 15h Vila Ozanam / 19h Estação

11/09: 15h Córrego Grande e 600km / 19h Puaia e São José do Porto

12/09: 9h Palmeirinha e Malacacheta / 15h Cristo Paz (Lelei e equipe) / 19h Fundaça e Galho

13/09: 9h Palmeiras / 15h Iguaçu / 18h Quartel do Sacramento

14/09: Encerramento: 9h Santa Tereza, Meia Laranja e Nª Sª de Guadalupe / 15h Centro

As inscrições serão feitas em suas respectivas comunidades.

Participações

07/09: 17h – Dom Emanuel Messias de Oliveira;

08/09: 15h – Padre Leonardo; 19h – Padre Christian;

09/09: 15h – Padre Josimar; 19h – Padre Marcelino;

10/09: 15h – Padre Samuel; 19h – Padre José Geraldo Gouveia;

11/09: 15h – Padre. Matias; 19h – Padre Joaquim Calais;

12/09: 15h – 09h – Padre José Carlos; 15h – Padre Reginaldo; 19h – Pe. Valdir;

13/09: 09h Padre Marlone; 15h – Padre Daniel; 18h Padre Ademilson. Ainda neste dia terá live show com a cantora católica Kennia,

14/09 – 09h – Padre Moacir; 15h – Dom Emanuel.