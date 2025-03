Um jovem e dois menores conduzidos por tráfico

Um dos detidos já tem passagem, sendo o autor de um latrocínio contra um professor em 2024

CARATINGA – Na manhã desta sexta-feira (14), a Polícia Militar prendeu um jovem de 18 anos e apreendeu dois menores, de 17 e 15 anos, no bairro Esplanada, em Caratinga. O trio foi flagrado com drogas, munições e outros materiais ilícitos.

Durante patrulhamento, os militares viram um adolescente entrando em um imóvel já conhecido por ser um ponto de venda de drogas. Ele foi abordado na entrada e, ao verificarem o local, os policiais encontraram os outros dois suspeitos com diversos itens ilegais.

No total, foram apreendidos R$ 990,00 em dinheiro, 31 buchas e uma porção de maconha, 14 pinos de cocaína, 113 pedras de crack, três munições calibre 32, um coldre, uma touca ninja, duas balanças de precisão, um celular, uma faca e uma bandeja.

Os três foram levados para a delegacia de Polícia junto com todo o material apreendido. Segundo a polícia, o jovem de 18 anos já tem histórico criminal, incluindo um latrocínio contra um professor ocorrido em agosto de 2024.