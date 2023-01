SÃO SEBASTIÃO DO ANTA- Um homem de 50 anos foi preso nesse sábado(6) por tráfico de drogas em São Sebastião do Anta.

Após recebimento de diversas denúncias relativas ao tráfico de drogas na Praça João Barbosa Neto, no centro da cidade, e

de posse de um mandado de busca e apreensão, uma operação foi planejada e executada.

Na ocasião foram apreendidos R$ 230,00, uma barra prensada de maconha, mais uma

porção grande esfarelada (pronta para a endolação), duas sacolas pequenas com a droga, onze papelotes de cocaína, mais uma porção grande.

Diante dos fatos relatados, o autor foi preso e conduzido até a Delegacia Regional de Caratinga, para providências.