“Um dos dias mais importantes para o País”, declara prefeito

CARATINGA- O prefeito Welington Moreira votou às 9h45, na Escola Menino Jesus de Praga. Ele chegou acompanhado do deputado federal Mauro Lopes.

Dr. Welington destacou a importância do voto. “Um dos dias mais importantes da história do Brasil, tenho certeza de que irá definir o destino do país, para melhor ou para pior, mas a gente acredita que o cidadão brasileiro e o eleitor saberá fazer a escolha para todos nós, que seja da vontade de Deus e automaticamente da vontade da cidadão também. O cidadão brasileiro é ordeiro está respeitando a questão da democracia, e isso é importante para todos nós, imaginei que na hora de votar demoraria um pouco mais, mas o problema da votação não é na hora do voto, é na confirmação da biometria, da identificação ali é bem demorado, o voto por si só é rápido”.