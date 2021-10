UM DIA VALIOSO- DIA DO PROFESSOR Ildecir A.Lessa

Advogado

Nesse dia 15 de outubro, comemorou-se o Dia do Professor. As pessoas que passaram um longo período da vida, aos cuidados do ensino de Professores (as), recordam, até mesmo com um certo saudosismo, daqueles mestres que ajudaram a muitos, a construírem uma formação, espalhados por esse mundo afora. Evidente que, nessa formação entra em primeiro lugar a família que é e, continua sendo, a base da sociedade, pois é neste meio que acontece a 1ª fase de socialização do indivíduo. Depois a 2ª fase que é a inserção na escola.

Na escola, não se pode esquecer do levantar pela manhã, o café da manhã, a lancheira com as guloseimas que acompanhavam no primeiro dia na escola. E claro, não se pode esquecer, do uniforme, completo ou somente a camiseta, mas que era vestido com muito orgulho, afinal, era para ir à escola. Em tudo isso, entra a figura do Professor. A preocupação de um Professor, logo no início do ano letivo, era de receber alunos novos, outros já da “casa” e, principalmente, rever todos no ambiente que é o melhor lugar do mundo, depois da família e a casa é claro.

A boa lembrança era o momento mais esperado, quando o sinal tocava, onde se lembra que a turma pegava os materiais e começam a se dirigir para suas respectivas turmas, todos sorriem, acenam, abraçam e demonstram todos os tipos de afetos possíveis entre professor-aluno. Adentravam a sala de aula e ali era o marco do início de um ano onde esperava-se alegrias, frustrações, mas, o principal, naquela sala é que todos estavam dispostos a aprender alguma coisa durante o todo o período. É de se perguntar, se lembramos do primeiro professor ou professora? Não somente o nome, mas a fisionomia, o que foi dito para no primeiro dia de aula? Fazendo um grande esforço, certamente, isso pode trazer boas lembranças. Todos, certamente, tem uma lembrança sobre como foi primeiro encontro com a escola. A sala de aula é um palco onde todos fazemos parte de um grande teatro, O Teatro da Vida, alguns ganham destaques mais dos que os outros, já alguns preferem se resguardar e deixar as coisas acontecerem naturalmente. Quando somos crianças, não há diferenças dentro da sala de aula, é o que pensávamos, é o que nos foi dito, mas, com o passar do tempo aprendemos que existem questões que acabam sim nos diferenciando dos outros, sejam elas: econômicas, tonalidade de pele, crenças religiosas e uma desigualdade inacabável que infelizmente assola o espaço escolar como se fosse a única essência a ser valorizada.

Assim, entra o papel do Professor, nós em um passado um tanto remoto éramos vistos como pessoas de exemplos a serem seguidos. Rubem Alves em uma de suas maiores reflexões disse: “Ensinar é um exercício de imortalidade. De alguma forma continuamos a viver naqueles cujos olhos aprenderam a ver o mundo pela magia da nossa palavra. O professor, assim, não morre jamais…”. Ser Professor é não ter giz, é não ter pincel, computador, livro, caderno, ser Professor é ser exemplo. Professor, neste dia, reflita sobre o seu papel. Quais marcas tem deixado na vida de seu aluno? Estudante, valorize o seu Professor, pois ele é o único capaz de lhe levar até a lua, sem ele, você não se tornará aquilo que realmente você desejar. Finalmente, deve-se valorizar os Professores, como eles merecem. Feliz Dia dos Professores.