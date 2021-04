UM DEUS COM IDEIAS PRÓPRIAS:

Por isso, tem oração que Ele não pode atender!

Em geral pensamos que Deus está aí para ajudar o ser humano. E, por isso, como Ele é o todo-poderoso, e capaz de grandes milagres, vamos pedir ajuda a Ele – e cremos que Ele fará milagre.

A experiência, porém, demonstra que as coisas não são bem assim. Existe muita oração, muito clamor e jejum que Ele não atende – ou, em outras palavras, são pedidos que nem chegam até Ele. Nosso empenho ou serviço religioso, por mais dentro dos conformes doutrinários, de nada vale.

Ora, como nós todos, Deus tem princípios. Se nossa oração, nossas milhares de palavras estiverem no “tom” errado, Ele não mexe nem um dedinho sequer.

Ele – Deus – tem ideias próprias!

Nínive ia ser destruída, era a ideia de Deus. Aquele povinho tinha exagerado em fazer coisas erradas e impróprias, que não tinha mais jeito de consertar. Mesmo já tendo decidido o fim daquela cidade, Deus mandou um homem para avisá-los do fim.

Primeiro, o tal do profeta não quis ir. Ele achava que a eliminação daquele povo era melhor mesmo. – Por que avisá-los?

Por fim, Deus conseguiu convencê-lo e ele foi. E por três dias – era o tempo que levava para percorrer a cidade toda (a pé, é claro!) – ele só dizia alto e bom som, – Nínive será destruída! Nínive será destruída!

– Que ideia mais doida! Pensavam alguns. Outros diziam, – Cala boca, estrangeiro – vai gritar na tua terra!

Entretanto, teve um grupinho que foi acreditando e se perguntando, – O que vamos fazer? Como não recebiam resposta, foram se envolvendo mais e mais com a questão – e deixaram de comer, e de se vestir moda fashion, e não dar comida para os filhos, animais. Pensavam, – Se vai acabar tudo, se todos vamos morrer, então, vamos fazer esse teste: como é morrer de fome!

Esse grupo foi crescendo. Na medida que iam deixando a fome tomar conta, muitas outras coisas prazerosas – além da comida, bebida – foram perdendo a graça, e foram descobrir que no fundo mesmo, nem precisavam daqueles “extras”, e com isso mudaram seus costumes, seus estilos de vida, hábitos, vícios, prazeres. Até o chefão da cidade, o prefeito (que no caso, era um rei!) entrou no movimento, e também determinou que todos, inclusive aqueles que ainda estavam alheios ao que se passava, deixassem de comer e se vestir bem…

Deus – o Deus verdadeiro – tem ideias próprias!

Entretanto, quando nós nos humilhamos, e deixamos de lado aquilo que parece ser nossa alegria, nossa razão de viver, nosso prazer –

Aliás, o texto bíblico mais claro sobre isso está em Tiago no capítulo quatro. Ali está o cerne das ideias que Deus tem sobre esse problema, e que se aplica até ao dia de hoje:

Versículo 3: Vocês pedem e não recebem, porque pedem do modo errado,

isto é, só para gastar em seus prazeres.

E vers. 10: Humilhem-se diante do Senhor, e ele os colocará numa

posição de honra.

Engraçado, aqui não diz nada sobre pastores, padres, bispos, papa – todo mundo está no mesmo nível, todos erram pedindo coisas egoístas.

Há um tempo em que títulos e instituições, planos, projetos e determinações religiosas perdem completamente o seu lugar, e seu efeito ou influência. – Mas como? Se é aquele grupinho aí que está fazendo coisas erradas, por que os líderes têm que sofrer também?

Deus tem princípios.

Se nossa religiosidade serve apenas para satisfazer nosso EGOÍSMO, de nada vale.

A pergunta que cabe mesmo é: – O que eu estou fazendo que é contrário aos princípios divinos?

Sobre isso o profeta Miqueias foi bem explícito:

Ó homem, ele declarou a você o que é bom. Por acaso o Senhor

exige de você alguma coisa além disto:

que você pratique a justiça,

que você ame a misericórdia

e que você ande em humildade com o seu Deus? (6.8)

Também, o profeta Oséias colocou “na mosca”:

Pois quero misericórdia e não sacrifícios…

Por fim, Isaías diz assim:

“Escutem, esse é o jejum que eu escolhi:

Eu quero que soltem aqueles que foram presos injustamente,

que tirem de cima deles o peso que os faz sofrer,

que ponham em liberdade os que estão sendo oprimidos,

que acabem com todo tipo de escravidão.

7 O jejum que me agrada é que vocês repartam a sua comida com os famintos,

que recebam em casa os pobres que estão desabrigados,

que deem roupas aos que não têm

e que nunca deixem de socorrer o próximo, a partir de seus parentes. (58.6-7)

As ideias de Deus dizem respeito ao ser humano, ao bem dele. É isso que precisamos guardar e aplicar em nossas vidas – antes de pregar! O dia em que nossas vidas, nossas casas, nossas igrejas colocarem a pessoa necessitada em primeiro lugar, aí o coração de Deus vai ficar de bem.

Tomando tudo só do ponto de vista humano, queria concluir afirmando:

DEUS É O MAIOR HUMANISTA QUE EXISTE, E QUE SEMPRE EXISTIU!

Em outras palavras:

Ninguém nunca teve mais interesse no bem, na saúde, na felicidade de Suas criaturas do que Ele mesmo.

O resto, são de fato, fakenews.

Deus – tenho plena certeza – está sofrendo juntamente com cada um de nós no meio dessa terrível doença e carência que atinge a bilhões no mundo hoje.

Por isso, esta palavra-convite-apelo para cada um de nós:

VOLTE PARA ELE! Ainda hoje.

Rev. Rudi Augusto Krüger – Diretor, Faculdade Uriel de Almeida Leitão; Coordenador, Capelanias da UniDoctum – rudi@doctum.edu.br