Um Deus com ideias próprias O poder da intercessão

Orar, interceder tem um valor incomensurável, um poder imenso!

A notícia muito interessante que ouvi na semana passada é que a Alemanha e a Namíbia (África), que os alemães ‘colonizaram’ de 1904 a 1908, chegaram a um acordo de reparações, no qual a Alemanha promete pagar mais de um bilhão de dólares pelos danos causados (inclusive, num campo de concentração para trabalho forçado, onde muitos nativos foram mortos).

Uma Reparação entre a Alemanha e a Namíbia, que não devolve vidas, nem paga o esforço desmedido, exigido de centenas de pessoas! Mas é um começo!

Lembrei hoje daquele senhor distinto que encontrei – nos seus 70 anos, cabelos esbranquiçados – na capela funerária do Santuário da Adoração Perpétua, onde oficiei juntamente com o monsenhor uma cerimônia fúnebre. Antes, no espaço aberto, conversamos. Ele, sem que eu fizesse muitas perguntas, foi confessando que antigamente ele não reconhecia os direitos da mulher, e que muito barbarismo tinha sido cometido contra elas em nossa região, e contra crianças. – Hoje, ele continuou, sei que eu estava errado; todas as pessoas são criaturas valiosas, merecedoras de respeito – são seres humanos, que devem ser respeitados – todas as raças – não importa de onde vieram – todos têm um potencial incrível, que deve ter a chance de desenvolver, realizar.

Ele afirmou que faz um bom tempo que ajuda movimentos e associações que procuram defender e promover aqueles (sobretudo, aquelas) que facilmente se tornam desfavorecidos, e sofrem da discriminação de pessoas do sexo masculino. Isso também é transformação e reparação, muito desejável!

É sobre isso que estou escrevendo aqui. Não precisamos continuar com ‘tradições’ machistas, inclusive o costume de cometer incesto – pai com filha ou neta, comportamentos totalmente errados, e principalmente porque a parte menor, mais nova, não tem nem chance de pedir socorro. Grande covardia! Muitos crimes bestiais dessa natureza têm sido cometidos em nossa região, e precisamos estar atentos e alertar as autoridades, as lideranças, os líderes das igrejas.

Caratinga, sob a direção principalmente da associação dos pastores evangélicos, está promovendo orações intercessórias não só para que a pandemia acabe, mas também para que outros males de nossa região sejam exterminados, ou então, levados a julgamento.

Tenho usado exemplos de movimentos de intercessão de fora para nos incentivar nessa cruzada de oração. Como mencionei na coluna anterior, um grupo de pastores e estudiosos da Alemanha escreveu um livro especialmente para esse tipo de oração pelo seu país, pelo seu povo – com o título: Alemanha, nossa culpa; Alemanha, nossa vocação, sob o título geral: Uma história da Alemanha para Intercessores.

Entre o que eles escrevem, destaco hoje o seguinte:

– A influência determinante de ‘famosos’ que influenciaram o povo alemão contra Deus e Suas Leis – filósofos, pensadores, músicos, artistas, políticos.

– O filósofo Leibniz (1646-1716) – a partir dele os pensadores posteriores tiveram uma base extremamente anti-Deus. A igreja da Idade Média já tinha feito uso da filosofia pagã (Helenista) e, depois, o Humanismo declarou que o “homem é a medida de todas as coisas”; por fim, o Iluminismo reconhece como verdade ou verdadeiro apenas o que pode ser encontrado indutivamente. Todos esses passos foram preparados por filósofos!

– Os séculos XVIII e XIX são particularmente anticristãos: foi a verdadeira tomada de poder pelo mal na Alemanha. As catástrofes espirituais do século XIX (o diabo como mentiroso e como ladrão da verdade – engano) são seguidas pelas catástrofes políticas do século XX (o diabo como assassino – morte). (Jo 10.10)

– Mais filosofia: Immanuel Kant – a religião precisa estar dentro da “razão pura”. A razão humanista é extremamente irracional, pois exclui a fonte de toda a razão, o próprio Deus: o bebê foi jogado fora com a água suja do banho! O homem alemão se estabelece com um espírito orgulhoso e rebelde, fomentado pela alegada razão. Por meio das estações intermediárias de um deus ausente, passivo, oculto, impessoal e, em última análise, morto, o relacionamento com o Senhor vivo é cada vez mais minado.

– Filósofo Hegel (1770-1831) ‘descobre’ um espírito mundial que desenvolve a humanidade por meio de saltos dialéticos para cima, combinados com a justificação de uma elite de poder. Quando ele inventa o “espírito absoluto”, que mais tarde é substituído pela MATÉRIA, surge uma ciência da história completamente ateísta:

O hegelianismo de esquerda – que leva através do materialismo histórico de Karl Marx (1818-1883) e Friedrich Engels (1820-1895) ao comunismo (cerca de 100 milhões de vítimas até agora). O hegelianismo de direita leva, via Feuerbach, Wagner, Haeckel, Nietzsche e outros, ao nacional-socialismo (aproximadamente 55 milhões de vítimas). Por um tempo, a luta de classes ou luta racial fez com que o mundo se fundisse em um paraíso vermelho ou marrom, com os bem sinistros ‘sumos-sacerdotes’: Wladimir Ilyich Lenin (1870-1924), Joseph Stalin (1879-1953) e Adolf Hitler (1889-1945) – cada um deles tendo causado a morte horrível de milhões de vítimas.

Como interceder? As instruções dadas para o intercessor são longas, ao todo 12, que eu cito parcialmente:

“1. Depois que a igreja se casou oficialmente com o Helenismo no período escolástico (séculos IX a XIII), a Alemanha voltou-se amplamente – não apenas a igreja – para os valores e ideais da antiguidade. Nós nos arrependemos por essa prostituição espiritual. É aqui que se revela a ida ao encontro de deuses estranhos. Fazemos penitência e clamamos por misericórdia!”

“2. Reconhecemos a sofisticação e a natureza abismal do Humanismo, nós nos arrependemos e atacamos os princípios centrais dessa corrente filosófica básica, a saber: – que o ser humano é naturalmente bom; – que além do mundo visível não há outro mundo e que também não há Deus;

– que o ser humano é um ser completamente independente e que ele é a medida de todas as coisas e não deve a nenhuma autoridade superior qualquer prestação de contas ou obediência.”

“3. Atacamos as crenças de deísmo e panteísmo que ainda existem hoje nas mentes e atitudes do povo de nosso país. Onde elas são seguidas, não há escolha ou necessidade de Cristo (Seu sacrifício foi em vão.)”

“4. Os alemães que são tão “razoáveis” se rendem à razão pura (ratio), fazem dela o seu deus, querem explicar tudo com compreensão e razões completamente contestáveis e, portanto, caem em erro completo. Nós nos arrependemos dessa arrogância e exaltação própria, que mostra com particular clareza o caráter orgulhoso e caído do nosso povo alemão. Nós nos arrependemos também que, com nosso entendimento equivocado, chegamos a ‘dominar’ a palavra do Evangelho e a conduzimos ela à mera palavra humana através de uma variedade de correntes teológicas liberais.”

“5. De uma forma geral, nos arrependemos pela atitude e pecados da teologia alemã, que, no sentido do Iluminismo, abandonou completamente a mensagem bíblica original e se rendeu inteiramente ao espírito prevalecente da cultura iluminista.”

“9. Como pessoas que vigiam e oram, vemos que novos espíritos coletivos de sentimentalismo, desorientação, desejos insatisfeitos e nunca realizados, bem como euforia da morte, encontram acesso à alma alemã. Mas disputamos esses fantasmas por seu lugar nos corações dos alemães. Vemos isso como uma manifestação tardia da tendência alemã que já conhecemos de inferioridade e o anseio pela morte, que, de acordo com a vontade do inimigo, se tornará mais um ingrediente para as orgias de guerra e morte…”

“10. Nos arrependemos que um cristão, o filósofo Fichte, não só encontrou o caminho para o ateísmo prático, mas também deu os primeiros passos para o “homem alemão”, ou seja, para a loucura racial. De todas as coisas, ISSO deve ser destacado: quanto a igreja de Jesus deve ter falhado naquela época e o quanto somos chamados a deter tal espírito.”

“11. Outros filósofos alemães, como Hegel, Schilling, Feuerbach e Nietzsche continuaram esse trabalho e substituíram os princípios bíblicos desmantelados por novas ideias e ideais, escalando alturas absurdas de erro, glorificação humana e auto deificação.

Fazemos penitência por essa atitude e também pelo fato de a igreja de Jesus ter sido tão completamente inativa…”

“12. Vemos certas leis profanas na ascensão e queda da Prússia, que então também tiveram um impacto duradouro em toda a Alemanha e continuam seu efeito. Elas assumem formas antigas dos tempos pré-históricos germânicos. São atitudes de disciplina incondicional e sem alma, de devoção servil ao governante e à escravidão, e quebra da vontade da geração nova – os fatos resultantes, inclusive o princípio da ausência da figura do pai.”

“Reconhecemos um espírito enviado pelo trono de Satanás, que planejava destruir nosso país, mas que vemos como tendo sido conquistado por Jesus e que capturamos em nome de nosso Senhor e a quem bloqueamos qualquer eficácia futura.”

“O mesmo espírito foi responsável pelas guerras e pela hegemonia insaciável da Prússia com o objetivo de dominar o mundo. Para fazer isso, todos os meios eram corretos para ele, esoterismo, loucura racial, maçonaria e toda forma de insinuação hipócrita ao Cristianismo e outros valores ou virtudes. Fazemos penitência por esse pensamento, humilhamo-nos perante o Senhor a esse respeito e, em nome de todos nós, renunciamos a todos esses desejos e pensamentos. Acreditamos ter poder sobre todo o poder do inimigo, incluindo aquelas forças que até agora moldaram e desfiguraram nosso país.”

Até aqui o estudo de intercessão desses nossos irmãos alemães.

Fica a pergunta: E nós, aqui em nossa cidade, e região: Quem são os nossos influenciadores?

Eles temem ao Deus vivo, que se revelou de forma histórica na Bíblia, e de forma humana, em Jesus Cristo? Tanto na música como na arte, como na filosofia como na religião – quem é autoridade para nós? Que cada um de nós se faça essas perguntas, e se for o caso, confesse o que está errado, para que Aquele que está definitivamente no Controle de tudo possa atender nossas orações.

Participe das iniciativas e reuniões de oração em nossa cidade!

Rev. Rudi Augusto Krüger – Diretor, Faculdade Uriel de Almeida Leitão; Coordenador, Capelanias da Rede de Ensino Doctum – UniDoctum rudi@doctum.edu.br