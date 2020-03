Um caso é descartado; em nova suspeita paciente está em estado grave

CARATINGA- O resultado do exame de uma paciente de Caratinga para o Coronavírus que havia sido notificado como suspeito apresentou não detectável. Ou seja, negativo para a doença. Por outro lado, um novo caso suspeito foi notificado ontem e trata-se de um homem em estado grave.

CASO DESCARTADO

O caso descartado é de uma mulher de 66 anos, moradora do bairro Santa Zita. Ela estava em viagem para Europa e chegou ao Brasil no dia 2 de março. Um dia antes de voltar, no dia 1º, ainda em Portugal, ela apresentou alguns dos sintomas característicos do Covid- 19, mas retornou para Caratinga e no dia 9 de março buscou atendimento no Biocor, em Belo Horizonte. Após relato de que estava em área com alerta de transmissão, o hospital iniciou o protocolo de investigação.

A paciente chegou em Caratinga no dia 11 de março e passou a cumprir o protocolo de quarentena que determina que, diante de casos suspeitos, os pacientes fiquem 14 dias em observação, contados a partir do início dos sintomas. Ainda em BH, também foi feita a coleta de material de secreção respiratória para investigação laboratorial do Covid-19. Ela é portadora de asma e, de acordo com a pneumologista com quem ela realiza acompanhamento há vários anos, teve uma crise de asma pelo fato de não ter levado seus medicamentos para a viagem, o que reduzia a chance da suspeita ser confirmada.

NOVA SUSPEITA

Na tarde de ontem, por meio de vídeo, a secretária de Saúde Jacqueline dos Santos fez um pronunciamento para falar de um novo caso suspeito de Coronavírus. “Na data de hoje (ontem) a prefeitura recebeu uma informação pela manhã de um paciente com sintomas, e a equipe de saúde imediatamente se deslocou para sua residência, é um paciente que já tem outras comorbidades, imunossuprimido, tem imunidade muito baixa, já tem histórico de outras situações, paciente transplantado, está em estágio bem grave relacionado aos sintomas da doença”.

Conforme a secretária, esse paciente de 44 anos chegou na terça-feira (10) de São Paulo, esteve lá por dois dias, retornou para Caratinga, e agora o seu quadro clínico é considerado grave. “Com dificuldades no sistema respiratórios bem avançados, e esse paciente já está demandando internação hospitalar. Neste momento nós estamos procedendo com encaminhamento desse paciente para equipamento hospitalar, onde deverá passar por todo protocolo clínico que o próprio Ministério demanda com relação ao Coronavírus, a coleta de material já foi realizada, mais um caso suspeito pra gente aguardar o resultado”.

Jacqueline frisa a importância de se conscientizar a respeito das medidas de prevenção. “Mais uma vez nos colocarmos em alerta, nosso papel enquanto usuário do serviço de saúde, enquanto sociedade de Caratinga, enquanto família, enquanto pessoa física, como devemos nos comportar para que a gente ajude a controlar essa pandemia que é o avanço do Coronavírus. Mais uma vez colocamos a população em alerta, evite viajar, as vezes uma viagem que é para tratar uma questão de saúde, pode te trazer outro problema. Esse paciente que estamos apresentando saiu para verificação da saúde, e voltou com outra situação, que de certa forma compromete, então mantenham-se em alerta, fique em local seguro, na sua casa, evite aglomeração, permaneça em sua residência”.

A secretária ainda destaca que, tão logo o resultado seja apresentado, será repassada informação para a população. “O acompanhamento desse paciente, a gente manterá toda população informada. Mas hoje nosso panorama é esse, dois casos notificados um descartado para doença e outro que já demanda internação. Peço que a população compreenda as medidas que estamos tomando”, finaliza.