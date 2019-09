UM ANO SEM JOÃOZINHO DA MATINHA

Hoje completa um ano que Joãozinho da Matinha partiu para junto de Deus. Temos a certeza de que o Criador escolheu 22 de setembro para que Joãozinho pudesse compor o jardim mais belo que tem no céu. Nesse mês se inicia a estação mais bonita do ano, a primavera, o tempo de florescer majestosas espécies.

Ele deixou muitas saudades e o exemplo de generosidade, de simplicidade e de cuidado com o ambiente em que viveu.

Joãozinho foi um dos raros exemplos de ser humano que conseguiu manter efetivamente uma relação de equilíbrio com a natureza. Com toda a simplicidade de homem do campo, ele aprendeu, por si mesmo, a gerar recursos pecuniários para a sobrevivência de sua família, por meio dos bens materiais da natureza, sem provocar degradação. Ao contrário das recorrentes ações humanas agressoras ao meio ambiente, ele sempre o preservou.

Portanto, este homem nos ofereceu uma grande lição: o sustento da vida humana, respeitando a nossa Casa, o nosso Planeta. Justamente o que nós todos precisamos aprender.

Nossa família segue com os trabalhos de preservação na Reserva Ecológica Joãozinho da Matinha, exatamente para garantir a manutenção da memória do seu valoroso estilo de vida. Uma referência fundamental para a conscientização das pessoas, num momento da história em que a crise socioambiental assola a humanidade.

Fica o consolo e a gratidão pelas experiências compartilhadas com este ser tão especial em nossas vidas.

Parabéns por tudo o que fizestes e pelo que ainda irá fazer através dos exemplos que deixou.

Saudades e nosso eterno amor!

Kelly (filha), Érica (filha) e Lúcia (esposa).

06/01/1956 22/09/2018