UM ANO DE TRANSTORNOS

Recuperação de asfalto em frente a PRF deve começar nas próximas semanas

CARATINGA- Há pouco mais de um ano teve início o “estufamento” do asfalto, no acostamento, no KM 526 da rodovia BR-116, no perímetro urbano de Caratinga, em frente ao posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

À época, o local era de responsabilidade do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), que iniciou estudos para determinar as causas da movimentação de terra.

De início, verificou-se uma movimentação de terra, oriunda de um talude rompido no sentido decrescente da rodovia, que está pressionando o pavimento de uma área ao lado do acostamento da rodovia. O local, utilizado, pelos caminhoneiros em paradas para descanso seguia suscetível a nova movimentação cm om as chuvas.

De lá para cá nenhuma providência foi tomada. Agora, o trecho passou a fazer parte da concessão Rio-Valadares e a reportagem questionou a concessionária EcoRioMinas a respeito de providências para o local.

Por meio de nota, a empresa informou que sobre a elevação do acostamento no KM 526 da BR-116/MG, os projetos executivos já foram elaborados conforme contrato de concessão para a recuperação do local e o início ocorrerá nas próximas semanas.