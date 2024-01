Últimos dias do cadastro escolar para a rede estadual de ensino

DA REDAÇÃO- Pais, responsáveis ou estudantes maiores de 18 anos que realizaram o Cadastro Escolar 2024 devem ficar atentos às datas. Termina nesta sexta-feira (12/1), o prazo para a confirmação das matrículas de estudantes na rede pública estadual de ensino.

Para efetivação da matrícula é necessário comparecer à escola para a qual o aluno foi encaminhado e apresentar a documentação solicitada. A Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG) reforça que só estarão com a vaga garantida nas escolas estaduais, aqueles que fizerem essa validação dentro do prazo. O ano letivo tem início no dia 5 de fevereiro.

Para a efetivação da matrícula, pais, responsáveis ou os próprios estudantes maiores de 18 anos devem apresentar todos os documentos que constam na Resolução SEE nº 4.917/2023 e comprovar os dados informados no Cadastro Escolar 2024, realizado por meio do Sistema Único de Cadastro e Encaminhamento para Matrícula (Sucem).

A confirmação da matrícula deve ser feita de forma presencial na secretaria da escola à qual o estudante foi encaminhado pelo Sucem. A informação está disponível no site.

Em todo o estado, 714 municípios aderiram ao Sucem. Desta forma, por meio do zoneamento, o Sucem indica as escolas estaduais ou municipais mais próximas do endereço informado do candidato, de acordo com a etapa de ensino pretendida, durante o Cadastro Escolar.

A 6ª Superintendência Regional de Ensino de Caratinga é a responsável pela região, compreendendo os municípios de Bom Jesus do Galho, Bugre, Córrego Novo, Dom Cavati, Entre Folhas, Iapu, Imbé de Minas, Inhapim, Ipaba, Piedade de Caratinga, Pingo-d´Água, Pocrane, Santa Bárbara do Leste, Santa Rita de Minas, São Domingos das Dores, São João do Oriente, São Sebastião do Anta, Tapar,uba, Ubaporanga e Vargem Alegre.