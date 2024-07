Último dia para criadores vacinarem bezerras contra brucelose

IMA Caratinga conta com nove municípios; sete mil fêmeas bovinas e bubalinas

CARATINGA– Uma das doenças que pode ser transmitida ao ser humano por meio do consumo de leite não pasteurizado de animais infectados é a brucelose, que acomete preferencialmente bovinos e bubalinos. Por isso, o Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA) reforça a importância de vacinar bezerras de três a oito meses de idade contra a doença. O prazo é até esta quarta-feira (31/07).

A vacinação contra a brucelose é obrigatória desde 2001, determinada pelo Ministério da Agricultura, como alerta o chefe do escritório seccional do IMA em Caratinga, Carlos Sabino. “O produtor tem que vacinar as bezerras de bovinos e bubalinos de 3 a 8 meses de idade. Então são duas etapas das campanhas de vacinação, sempre terminando no primeiro semestre e iniciando no segundo semestre. Obviamente, essa etapa deste ano encerraria dia 30 de junho. Porém, com uma falta de vacina no mercado, o IMA, em consonância com o Ministério da Agricultura prorrogou, essa campanha até dia 31 de julho. Ou seja, foi mais 30 dias para que o produtor pudesse vacinar”.

O manejo inadequado ou sem o uso de equipamentos de proteção individual durante a aplicação da vacina contra a brucelose também representa um risco, já que a vacina contém a bactéria atenuada. Essa é uma das razões pelas quais essa vacinação só deve ser realizada por profissionais cadastrados no IMA. “Quem está autorizado a vacinar é somente médico veterinário habilitado no programa de erradicação da brucelose ou um vacinador que seja autorizado e supervisionado por um médico veterinário. É uma doença que pode acometer os animais e também as pessoas”.

Além desta forma de contágio, Carlos alerta que o consumo de queijo artesanal sem o registro em um órgão de inspeção oficial apresenta um risco, pois não há garantia de que o leite utilizado durante a produção venha de um animal livre da doença. “Uma das formas de contágio dos humanos é o contato do profissional da área animal, sem devido EPI, com feto, resto de placenta e o consumo de leite e seus derivados sem a devida esterilização. No nosso escritório de Caratinga temos nove municípios e desses temos em média de bovino e bubalino umas sete mil fêmeas. Desses totais, nós já estamos chegando aos 60% de vacinação”.

Os produtores rurais mineiros têm até este dia 31 de julho para imunizar suas bezerras e até dia 10 de agosto para declarar no IMA a vacinação desses animais. “Caso não atenda essa exigência há infração. 25 UFEMGs, o que equivale a R$ 131,99 por bezerra. Já o produtor que deixar de declarar a vacinação contra brucelose está sujeito a multa no valor de 5 UFEMGs, ou seja, R$ 26,40 por bezerra”.