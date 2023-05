ÚLTIMO DESEJO

Família atendeu ao pedido e o inhapinhense Amantino da Kita foi sepultado em pé

INHAPIM- Só de ler o título já causa estranheza, mas é isso mesmo. O inhapinhense Amantino Ferreira Mafra de 93 fez história em vida, e no momento de sua morte. Na manhã dessa terça-feira (30), o senhor “Amantino da Kita”, como era conhecido foi sepultado em pé no cemitério de Inhapim, um desejo que começou há muitos anos e desde 2018 estava se concretizando através do seu trabalho.

A reportagem esteve na casa de uma das filhas de Amantino, Janete Mafra Vigiano, 55 anos, servidora pública do Tribunal de Justiça, que contou como o pai preparou o próprio sepultamento. “Em 2018 papai começou a executar a ideia, começou a fazer o túmulo, e em novembro desse mesmo ano chegou na funerária o caixão que ele havia comprado, até fui lá ver, um caixão muito bonito. Ele também comprou a roupa para ser velado e sepultado, uma camisa branca e uma calça preta. Nossa família sempre falou da morte com tranquilidade, ele deixou cada detalhe escolhido, o que cada filho faria e sempre dizia que gostaria de ser velado de um dia para o outro”, conta Janete.

Seguindo o desejo do senhor Amantino, o velório começou às 17h dessa última segunda-feira (29), e o sepultamento aconteceu na manhã dessa terça-feira (30), ele foi velado durante toda uma noite, como pediu.

No momento do sepultamento, toda uma estrutura foi montada para descer o caixão no túmulo de seis metros de profundidade, que com o peso do corpo, pesava 200 quilos. Um cruzeiro com iluminação também foi feito no túmulo que já estava pronto há cinco anos.

O motivo do país ter escolhido ser sepultado de pé, Janete disse que ninguém nunca ficou perguntando, mas todos sabiam que ele gostava de coisas diferentes.

Amantino tinha problemas cardíacos e há sete meses morava em Ipatinga junto da esposa Eva de Souza Mafra, 91 anos.

Ainda de acordo com Janete, o pai dormiu e não acordou. “Foi uma morte tranquila, ele não sofreu, ele jantou, dormiu e não levantou”, contou a filha.

Proprietário de fazendas de café e de gado, o senhor Amantino era também um bom amansador de cavalos, conforme contou a filha.

Além da esposa, o senhor Amantino deixa 13 filhos, 21 netos e cinco bisnetos.