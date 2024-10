Último debate teve perguntas diretas entre os candidatos e participação de associações

CARATINGA- O último debate com os candidatos à Prefeitura de Caratinga aconteceu na noite de segunda-feira (30/09). Participaram quatro dos cinco candidatos: Dr. Giovanni (PL), Johny Claudy (PSDB), Júlio Ribeiro (PRD) e Pedro Leitão (PDT). Rogério Soares (REPUBLICANOS) optou por não participar do evento.

Na dinâmica do segundo debate, mediado pelo professor Eugênio Maria Gomes, dois blocos em que os candidatos perguntam entre eles, um voltado para perguntas de cinco associações e as considerações finais.

Participaram as seguintes instituições: Núcleo de Voluntários de Caratinga no Combate ao Câncer, Associação dos Deficientes Físicos de Caratinga, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Caratinga, Pastoral da Criança e Pastoral da Ecologia Integral.

Assista ao debate completo no canal do Diário de Caratinga no Youtube,

ASSOCIAÇÕES

Jenadir João de Oliveira, presidente da ADEFIC destacou a importância de abrir espaço para as associações no debate. “É um momento ímpar. Acho que foi muito criativo essa ideia de convidar as instituições que representam o povo. Temos 13 anos de trabalho. O voto é a coisa mais democrática que nós temos. Temos que ter consciência porque são quatro anos pela frente, são quem vai governar a nossa cidade. O voto consciente é o que nós precisamos, uma cidade melhor. Nós precisamos de uma cidade mais acessível para todos. Não é só para a pessoa com deficiência, mas, para todos. Precisamos de um trânsito melhor, de melhorar muito a nossa cidade. E é o momento em que o seu voto faz a diferença. Por favor, não venda seu voto. Tenha voto consciente para que a gente possa ter uma Caratinga melhor”.

Fábio Peixoto Roque, coordenador da Pastoral da Ecologia Integral – da Paróquia do Coração Eucarístico de Jesus, também conversou com a imprensa e citou o que esperava do debate. “Me parece que ela é a única pastoral da Diocese. E nós já estamos fazendo um trabalho no bairro Santa Zita e Rodoviários, já tem uns oito anos. É um trabalho difícil, vocês sabem que lidar com essa questão do meio ambiente não é fácil, depende de muita educação, muito diálogo, mas a gente vai lutando. A gente já teve várias vitórias em parceria com alguns órgãos e a nossa preocupação maior é a questão do lixo. O mundo está derretendo em chamas. Então, estamos aqui para fazer a pergunta para os candidatos, para ver o que eles possam fazer de propostas concretas para o desenvolvimento da ecologia na nossa região”.

Judite da Conceição, da Pastoral da Criança, falou sobre suas expectativas para a próxima gestão. “Esperamos que o próximo gestor invista em políticas públicas para que a gente possa atender as necessidades das nossas crianças, das nossas famílias. Fazemos o acompanhamento a famílias carentes, crianças e gestantes, desde o ventre materno. E às vezes a gente encontra determinada situação que não tem como resolver, que depende do poder público. Principalmente na área da saúde, nós estamos vendo que a área da saúde está deixando bastante a desejar para nossas crianças e gestantes. Está faltando pediatra nos postos de saúde, está faltando médico às vezes para atender, para fazer o pré-natal”.

Luís Henrique Bitencourt de carvalho, presidente da Apae, citou os desafios enfrentados pela instituição em conversa com a imprensa. “Temos atendimento na área de saúde, educação, assistência social, em torno de 600 assistidos. E a Apae luta com grandes dificuldades. Esperamos que o poder público seja um parceiro nosso. Esperamos sensibilizar cada um dos candidatos para que vejam o que a Apae faz pela nossa cidade, o que ela faz pela região. Atendemos a microrregião e queremos ver a proposta de cada um, o que cada um tem para fazer pelos nossos assistidos. Todas as associações hoje dependem do poder público”.

José Maria Gonçalves, presidente do Núcleo também fez questão de frisar a importância da parceria com o Poder Público. “Não só Núcleo do Câncer, mas, a grande maioria das entidades do Caratinga e região, na verdade fazem o papel do Estado. A gente faz o papel que deveria ser das prefeituras, dos governadores estaduais e do governo federal. Acho muito importante esse momento para que as pessoas possam conhecer as entidades e para que os prefeitos possam também conhecer. Porque em época de campanha, às vezes, fica aquele auê e no decorrer da gestão, não é que fazem pouco caso, mas dão pouca atenção para as entidades e todas elas lutam com grande necessidade e na verdade acaba sendo o povo de bom coração que abraça”.

AVALIAÇÃO DO DEBATE

Confira a avaliação dos candidatos a respeito do debate:

“O debate foi um espaço democrático, que achei interessante e de alto nível. E os colegas candidatos foram todos bastante delicados. Acreditamos que a população de Caratinga hoje, depois desse debate, já tenha certeza de que Dr. Giovanni apresentou propostas todo o tempo e que em nenhum momento cometeu nenhum deslize de insinuações a nenhum dos candidatos. E nós, então, acreditamos que Caratinga já decidiu Dr. Giovanni 22”.

Dr. Giovanni (PL)

“Avaliação positiva. Mas, volto a repetir, no debate passado, a mesma coisa, o candidato do prefeito não apareceu e dessa vez também de novo ele não apareceu. A gente respeita os outros candidatos que estiveram aqui. Processo democrático. Agora cabe à população olhar realmente para quem não é a continuidade dessa velha política”.

Johny Claudy (PSDB)

“Consegui apresentar parte daquilo que a gente almeja pela cidade, reafirmando novamente o nosso compromisso com as pessoas, sem amarração política nenhuma, sem dever favor a ninguém. Inclusive, até o dia de hoje, estão tentando me tirar da campanha, mas eu não vou me render ao sistema. No dia de ontem, mais uma vez, me ameaçaram de morte, mas nem isso vai impedir de realizar aquilo que eu desejo pela cidade, que eu acredito que a cidade precisa de um gestor de verdade. E esse gestor é Júlio Ribeiro, 25.

Júlio Ribeiro (PRD)

“Avaliação muito positiva. Esse é o espaço da realidade. A pessoa não vai escolher qual que é a bandeira mais bonita, ela vai escolher quem é o melhor candidato. E aqui no debate não tem script, a gente fala o que pensa. E é importante que a população que acompanhou saiba o que cada um tá pensando, a capacidade de cada um, pra poder fazer as coisas que a cidade tá esperando. Então eu queria parabenizar, o debate é esse momento democrático. Gosto disso, gosto de fazer essa política. É uma pena que tem candidato que não vem no debate, que é muito ruim, gente. A gente não sabe o que a pessoa pensa. E isso é uma falta de respeito com o eleitor”.

Pedro Leitão (PDT)