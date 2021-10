Últimas vagas para o Empretec em Caratinga e região

Capacitação com metodologia da ONU estimula e desenvolve as atitudes de um empreendedor de sucesso

CARATINGA – Termina em 5 de novembro o prazo para que os empreendedores de Caratinga e região se inscrevam no Empretec. Promovido pelo Sebrae Minas, o seminário aplica metodologia da Organização das Nações Unidas (ONU) e tem como objetivo melhorar o desempenho empresarial dos participantes e potencializar suas características empreendedoras. Serão disponibilizadas 30 vagas, e o programa será realizado de 22 a 27 de novembro. Informações e inscrições pelo telefone (33) 3321-6829.

O Empretec pode ser feito tanto por quem já tem uma empresa ou por quem deseja abrir o próprio negócio. Nas 60 horas de capacitação, o participante é desafiado a trabalhar, na prática, comportamentos como busca de oportunidade e iniciativa, persistência, estabelecimento de metas, planejamento e monitoramento sistemáticos, independência e autoconfiança.

“O Empretec é um divisor de águas na vida de um gestor, tratando questões comportamentais na perspectiva individual e empreendedora e ampliando a visão de oportunidades”, destaca a analista do Sebrae Minas Mirelly Viana.

Resultados expressivos

O Sebrae é a única instituição brasileira credenciada pela ONU para a aplicação do Empretec no Brasil. O programa exige dedicação exclusiva dos participantes: são oito horas diárias, durante seis dias, além de 12 horas de trabalhos extraclasse. De acordo com levantamento realizado pelo Sebrae, 96,2% dos que já passaram pelo seminário aplicaram os conhecimentos adquiridos nos negócios e na vida, com bons resultados.

BOX

Seminário Empretec em Caratinga

Inscrições até 05 de novembro

Entrevistas: 8 a 12 de novembro

Realização do programa: 22 a 27 de novembro

Investimento: sob consulta

Informações: https://empretecsebraeminas.com.br/curso/caratinga/ ou (33) 3321-6829