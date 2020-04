Uidemar: ídolo do Mengão

A última semana foi de recheada de lives pelo mundo a fora. A obrigatoriedade de ficarmos em isolamento social por conta da pandemia de coronavírus, fez disparar o número de show, entrevistas e resenhas através das redes sociais. Através de minha conta no Instagram: rogeriosilva89fm. Promovi algumas resenhas com ídolos do esporte regional e nacional. Porém, a live com Uidemar volante do Flamengo nos anos 80 e 90 teve pra mim um gosto especial. Mesmo tendo tido profissionalmente a oportunidade de entrevistar pessoalmente ídolos de criança como: Nunes, Adílio, Raul, Andrade, Éder, Reinaldo e tantos outros, Uidemar ainda não tinha tido a oportunidade.

Uidemar Pessoa de Oliveira começou no Goiás, pelo qual se sagrou tricampeão goiano. Em seguida foi para o Flamengo, onde teve a oportunidade de atuar ao lado de grandes nomes do futebol, tais como Júnior, Renato Gaúcho e Zinho. Entre 1989 e 1993, período em que ficou no Flamengo, participou de momentos que entraram para a história do clube, tais como as conquistas da Copa do Brasil de 1990 e do Campeonato Brasileiro de 1992. Exímio marcador, sua função primordial era dar mais liberdade a Júnior, o grande armador daquela bem sucedida equipe rubro-negra.

Mesmo passando por um drama familiar com o desaparecimento do irmão Rosimar desde fevereiro deste ano, Uidemar além de nos atender com todo carinho e atenção de ídolo que é, encontrou disposição para nos brindar com um pouco da história de sua vitoriosa carreira. Em diversos momentos durante a live, fez questão de externar sua paixão pelo Flamengo, clube do coração desde que criança. O camisa 08 do título da Copa do Brasil de 1990 e Brasileiro de 92, falou da facilidade que era atuar naquela equipe que contava com Júnior, Zinho, Marquinho, Paulo Nunes, Djalminha, Júnior Baiano, e tantos outros craques. Naquele ano, Uidemar recebeu uma proposta para trocar o Flamengo pelo São Paulo de Telê Santana, que se sagrou bicampeão mundial. Uidemar tinha um carinho especial por Telê, que o levou para o Flamengo em 1989. Mas, nada feito. “Não, não trocaria… Porque você ganhar um título no Flamengo é diferente do que em qualquer outro clube. O Flamengo é um clube diferente. Com todo respeito pelo São Paulo, pela geração vitoriosa… Eu fiz a escolha certa. Porque, além de querer jogar, de vestir a camisa desse clube… Eu tinha amor por esse clube mesmo não tendo feito das divisões de base”. Sempre lembrado por Sebastião Lazaroni na lista da seleção brasileira, Uidemar sofreu com várias lesões exatamente e perdeu espaço na seleção canarinho.

Uidemar não saiu do futebol depois de encerrar a carreira em 1995. Como técnico, Venceu o campeonato amazonense comandando o Peñarol. Aliás, a participação na live de torcedores do time do Amazonas pedindo o retorno dele foi enorme. Além de craque em campo, o “Ferreirinha” como o amigo Renato Gaúcho o chama, demonstrou ser craque fora de campo também. Humildade e paixão ao Flamengo sobraram durante nossa resenha. Valeu meu craque!