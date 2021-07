UBS do distrito de Januário ganha consultório odontológico

INHAPIM – Em mais uma ação voltada para a melhoria do atendimento à população, a Prefeitura de Inhapim ampliou na tarde desta última quarta-feira (30/6) o leque de serviços disponibilizados na Unidade Básica de Saúde (UBS) do distrito de Januário, que passa a contar também com um consultório odontológico. Antes, a assistência mais próxima oferecida aos moradores era na UBS “Dr. Mário Gomes” no centro da cidade.

O secretário municipal de Saúde, Flávio Henrique do Nascimento, destaca que este é um dos maiores investimentos realizados na atenção primária em saúde bucal na rede pública municipal; “É um investimento importante para garantir mais condições de trabalho aos servidores municipais, melhorar a prestação do serviço e ampliar a agenda de atendimento aos inhapinhenses”, sintetiza o secretário.

As novas cadeiras odontológicas implantadas tanto no distrito de Januário quanto no distrito de Macadame são equipadas com sugadores, refletores de LED, cabeceira biarticulada, comando de pedal e equipo móvel acoplado. Comodidade para quem trabalha e mais agilidade e conforto no atendimento ao usuário. “É uma motivação para os profissionais e também para quem precisa dos nossos cuidados. Dá orgulho de poder oferecer um serviço de melhor qualidade, com mais infraestrutura”, relatou o odontólogo Marcus Vinícius Fernandes.

Os equipamentos foram adquiridos com recursos próprios da atenção primária da Secretaria Municipal de Saúde, e incluem cadeira de dentista, compressor, foco, kit pontas, cadeiras, mesas e armário. A entrega oficial dos equipamentos contou com a presença do prefeito Marcinho, vice-prefeito Sandro da Saúde, do secretário de saúde Flávio Henrique do Nascimento e do coordenador de saúde bucal Marcus Vinicius Fernandes, além dos demais servidores que compõe o quadro da Unidade Básica de Saúde do distrito de Januário.

