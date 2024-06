UBERABA: Confusão em hotel termina com morte de homem que caiu de escada

Na madrugada deste domingo (9), a morte de um homem de 35 anos em Uberaba, deixou a cidade intrigada. O corpo foi encontrado na calçada de um hotel na praça Rui Barbosa, após uma queda do terceiro andar. Cinco hóspedes, com idades entre 19 e 41 anos, são suspeitos de envolvimento no caso.

De acordo com a Polícia Militar, o homem apresentava sinais de agressão e estava com sangue escorrendo pela cabeça. A equipe do Samu foi chamada e constatou a morte no local. A perícia determinou que a morte foi violenta e descartou a possibilidade de suicídio.

Uma testemunha relatou à polícia que ouviu uma confusão enquanto passava pela rua do hotel. Ela viu a vítima se segurando na sacada, com dois homens tentando puxá-la de volta. A testemunha afirmou que a vítima caiu ao se soltar dos suspeitos.

Os policiais interrogaram os cinco suspeitos, que negaram envolvimento e alegaram que a vítima estava sob efeito de drogas e os agrediu antes de pular da sacada. Essa versão não foi confirmada pela polícia. Um dos suspeitos não soube explicar por que as roupas da vítima estavam na janela de seu quarto.

O quarto do hotel onde ocorreu a queda estava muito danificado, com portas e vidros quebrados, cama bagunçada e vaso sanitário destruído. A delegada de plantão solicitou que o caso fosse registrado como homicídio, afirmando que a perícia concluiu pela inexistência de suicídio e pela presença de sinais de violência.

Os suspeitos foram detidos, mas suas prisões ainda não foram confirmadas.

Fonte: Plox