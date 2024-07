Ubaporanguense morre em grave acidente na BR-458 próximo a Iapu

Um grave acidente foi registrado na tarde dessa segunda-feira (22), no KM 106 da BR-458, próximo a cidade de Iapu.

De acordo com a Polícia Militar, eles foram acionados para atender uma ocorrência de sinistro de trânsito, onde havia uma morte.

Imediatamente a equipe se deslocou para o local, ao chegarem se depararam com uma viatura do destacamento de Iapu realizando atendimentos de praxe e ambulâncias do corpo de bombeiros realizando atendimento à uma vítima que estava presa às ferragens do caminhão.

De acordo com relatos do motorista, Valdiney Miguel Gomes da Costa, ele ouviu um barulho vindo da barra de direção, momento em que tentou encostar o veículo, porém os comandos já não eram obedecidos, oque fez com que ele perdesse o controle da direção, momento em que o caminhão caiu em uma canaleta, se chocando posteriormente com o barranco.

No veículo, além do condutor, se encontravam os passageiros, Vagner Fauro Lopes e João Lopes da Mata, vítimas que ficaram feridas e que foram encaminhadas ao hospital Márcio Cunha, em Ipatinga.

O veículo, por estar em situação normal de circulação, foi liberado para uma testemunha que se responsabilizou em fazer a remoção do local.

Após internação, o senhor João Lopes da Mata, do município de Ubaporanga, vítima que inicialmente estava presa às ferragens, não resistiu e veio a óbito, devido aos graves ferimentos sofridos em decorrência do acidente.