Ubaporanga tem 10.458 eleitores aptos a votar em 2020

UBAPORANGA- 10.458 eleitores estão aptos a votar em 2020. 9.098 deles possuem biometria (87%) e 1.360 ainda não registraram (13%). Um eleitor solicitou a inclusão de seu nome social no título de eleitor.

Eleitorado Com biometria Com biometria (%) Sem biometria Sem biometria (%) 10.458 9.098 87,00% 1.360 13,00%

EVOLUÇÃO DO ELEITORADO

No ano eleitoral 2016, Ubaporanga contava com 10.278 eleitores. A evolução do eleitorado apontou o crescimento do número de eleitores de uma eleição para outra.

GÊNERO

Sobre a identidade de gênero (masculino, feminino ou não informado) declarada pelos eleitores ao se cadastrarem ou na atualização de informações de cadastro na Justiça Eleitoral; 5.262 eleitores se declararam como mulher (50,32%), 5.190 eleitores se declararam como homem (49,63%) e seis não informaram.

Das mulheres, 517 têm entre 35 a 39 anos. A maioria delas é casada (2.714) e 1.826 são solteiras. Dos homens, 2.548 são casados e 2.285 solteiros.

Gênero Quantitativo Porcentagem (%) Feminino 5.262 50,32% Masculino 5.190 49,63% Não Informado 6 0,06%

FAIXA ETÁRIA

Com idade de 35 a 39 anos são 1.038 eleitores, o que corresponde a 9,93%. 1.030 têm entre 25 a 29 anos (9,85%). 60 (0,57%) são eleitores que têm 16 anos e vão votar pela primeira vez, a maioria homens. 536 eleitores têm acima de 79 anos, sendo, 13 deles com 100 anos ou mais.

Faixa etária Quantitativo Porcentagem (%) 100 anos ou mais 13 0,12% 95 a 99 anos 67 0,64% 90 a 94 anos 100 0,96% 85 a 89 anos 130 1,24% 80 a 84 anos 226 2,16% 75 a 79 anos 250 2,39% 70 a 74 anos 391 3,74% 65 a 69 anos 592 5,66% 60 a 64 anos 689 6,59% 55 a 59 anos 839 8,02% Faixa etária Quantitativo Porcentagem (%) 50 a 54 anos 792 7,57% 45 a 49 anos 945 9,04% 40 a 44 anos 924 8,84% 35 a 39 anos 1.038 9,93% 30 a 34 anos 982 9,39% 25 a 29 anos 1.030 9,85% 21 a 24 anos 797 7,62% 20 anos 182 1,74% 19 anos 158 1,51% 18 anos 151 1,44% Faixa etária Quantitativo Porcentagem (%) 17 anos 102 0,98% 16 anos 60 0,57%

ESTADO CIVIL

Em relação estado civil dos eleitores aptos a votar, o grupo mais representativo é de eleitores casados (50,33%). Outros 4.112 eleitores se declararam solteiros.

Estado civil Quantitativo Porcentagem (%) Divorciado 478 4,57% Separado Judicialmente 118 1,13% Viúvo 480 4,59% Casado 5.264 50,33% Solteiro 4.112 39,32% Não Informado 6 0,06%

GRAU DE INSTRUÇÃO

A maioria dos eleitores declarou ter Ensino Fundamental Incompleto (29,42%); outros 1.779 votantes declararam ler e escrever. Já os com Ensino Superior correspondem a 594 (5,68%) e Incompleto 226 (2,16%). 1.043 eleitores se declararam analfabetos.

Grau de instrução Quantitativo Porcentagem (%) Superior Completo 594 5,68% Superior Incompleto 226 2,16% Ensino Médio Completo 1.637 15,65% Ensino Médio Incompleto 1.397 13,36% Ensino Fundamental Completo 699 6,68% Ensino Fundamental Incompleto 3.077 29,42% Lê e Escreve 1.779 17,01% Analfabeto 1.043 9,97% Não Informado 6 0,06%

ELEITORES COM DEFICIÊNCIA OU MOBILIDADE REDUZIDA

O quantitativo de eleitores com deficiência aptos a votar na eleição, com estatísticas referentes aos tipos de deficiências declaradas e efetivamente comprovadas nos cartórios eleitorais apresenta 177 eleitores com algum tipo de deficiência.

84 se declararam portadores de deficiência de locomoção (47,46%). Deste grupo, são 46 mulheres e 38 homens.

Tipos de deficiência Quantitativo Porcentagem (%) Deficiência Auditiva 15 8,47% Dificuldade Para O Exercício Do Voto 1 0,56% Outros 48 27,12% Deficiência De Locomoção 84 47,46% Deficiência Visual 29 16,38%