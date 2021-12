Ubaporanga recebe reunião itinerante da Rede Leste de Banco de Alimentes

UBAPORANGA –Ubaporanga recebeu nessa sexta-feira(10), a Rede Leste de Banco de Alimentos (Relba), para a reunião itinerante do programa, que tem o intuito de promover o trabalho dos bancos de alimentos e as ações de políticas públicas de segurança alimentar e nutricional realizadas no Leste de Minas.

Segundo o presidente da Relba, João Paulo de Paiva Ramos, a Rede de Banco de Alimento que é a maior do país contava com 42 municípios e recebeu nesse encontro em Ubaporanga a adesão de Raul Soares, Açucena e Mesquita, somando agora 45. “A Relba tem a função de organizar a região, captar doações de alimentos, captar recursos, e fortalecer os bancos de alimentos e agricultura familiar. Ubaporanga aderiu em 2014, foi o 4º município da Relba, e hoje o banco de alimentos de Ubaporanga capta da região, e está com projeto para no ano de 2022 ser autossuficiente em captação interna com recursos federais, e ter até condições de distribuir para outros municípios”, ressaltou o presidente João Paulo.

O prefeito de Ubaporanga, Gleydson Delfino, parabenizou a Relba pelo evento na cidade. “É um evento muito importante que beneficia nossa cidade, e a Relba foi implantada em Ubaporanga em 2014. O banco de alimentos aqui tem uma verba de R$ 100 mil onde são comprados alimentos para as classes que mais necessitam”, enfatizou o prefeito.

Ailton Barbosa, vice-prefeito de Ubaporanga, destacou que a cidade está sendo beneficiada duas vezes com a Relba, pois está ajudando famílias carentes e também os pequenos produtores.

O prefeito de Raul Soares, Américo de Almeida César, falou da importância do município aderir à Relba. “Será muito importante pra gente, porque a gente tem uma agricultura familiar um pouco desleixada, a gente quer incrementar isso, trazer todos para participar. E a gente quer, além de favorecer a agricultura familiar, adquirir os produtos deles (produtores) para rede escolar e para assistência social, e nisso a Relba será importante demais”, destacou o prefeito de Raul Soares.

DEPUTADO LEONARDO MONTEIRO

O deputado federal Leonardo Monteiro (PT) participou da reunião da Relba em Ubaporanga, e falou da sua importância para os municípios. “A Relba na verdade é uma articulação dos bancos de alimentos. Os bancos são um programa que foi instituído para fortalecer a agricultura familiar. Aqui é uma região em que a agricultura familiar é muito forte, a produção do café, e sobretudo também, o hortifrutigranjeiro. A Relba é uma das maiores do Brasil, e talvez uma das maiores do mundo. Como deputado federal aqui da região, é meu dever estar fortalecendo essa organização e consequentemente fortalecer a agricultura familiar, garantir geração de emprego e renda, e garantir a sucessão familiar no campo. Muitas vezes as cidades vão aglomerando muito, e aí traz muito problema de desemprego, e a agricultura familiar gera renda, emprego, e gera condições que se a nossa juventude quiser, pode continuar no campo. Os bancos de alimentos permitem a compra e a comercialização do alimento, que muitas vezes o agricultor sabe produzir, ninguém precisa ensinar, mas muitas vezes ele tem dificuldade comercializar, e o banco de alimentos ajuda nisso”, disse o deputado petista Leonardo Monteiro.

Durante a reunião da Relba, o prefeito Gleydson Delfino anunciou um grande investimento para o município. Foi assinado um contrato com a empresa Rio Novo, e Ubaporanga adquiriu um caminhão compactador de lixo com recurso próprio no valor de R$ 425 mil. “Estamos realizando um sonho da população de 30 anos, um caminhão compactador de lixo, pois trabalhamos com