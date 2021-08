Ubaporanga realiza VII Conferência Municipal de Assistência Social

UBAPORANGA – A prefeitura de Ubaporanga, através da Secretaria de Assistência Social, realizou nessa última quarta-feira (18), a VII Conferência de Assistência Social.

O evento foi iniciativa do Conselho Municipal de Assistência Social com intuito de discutir a temática: “Assistência Social: direito do povo e dever do Estado, com financiamento público, para enfrentar as desigualdades e garantir proteção social”.

A conferência foi marcada pela presença de autoridades, sociedade civil e servidores.

Segundo o secretário de Assistência Social, Marcos José, a conferência aconteceu em um momento preciso, onde o atual cenário econômico nas esferas municipal, estadual e federal, não é favorável, e, portanto, é preciso discutir em conjunto para que as políticas públicas de assistência social continuem sendo executadas. “É muito importante termos esse momento com a população, autoridades e servidores para elaborarmos e discutirmos propostas de melhorias das políticas públicas de assistência social, e assim, encaminharmos ao poder público”, disse.

O prefeito de Ubaporanga Gleydson Delfino, o “Dr. Gleydson”, ressaltou que a conferência é um evento de extrema importância para o município, pois o poder público junto com a população discute e traz novas propostas para melhorar as políticas públicas do setor e fortalecer as redes intersetoriais e os serviços socioassistenciais. “É um momento em que os participantes colocam suas propostas, reivindicações e mobilizações em busca de garantirmos o direito da população, em geral, seja, das crianças, dos adolescentes, ou dos idosos, além de trazer à tona a democracia e a constituição. Esperamos que a partir dessa conferência as políticas de assistência social ganhem mais força”, concluiu o prefeito.

(Assessoria de Comunicação)