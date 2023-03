Ubaporanga realiza a entrega de kit escolar para alunos da rede municipal de ensino

UBAPORANGA – Com recursos próprios, a prefeitura de Ubaporanga, através da Secretaria de Educação, adquiriu mais de mil kits escolares, que beneficiaram todos os alunos da rede municipal de ensino.

Os kits são compostos por todos os materiais de uso diário na escola, como cadernos, lápis, borracha, canetas, cola, apontador, régua, dentre outros. Os alunos receberam também o uniforme completo e mochila para transporte do material escolar.

De acordo com o prefeito Gleydson Delfino, o objetivo da distribuição de material escolar é proporcionar aos estudantes recursos para que eles realizem os estudos em condições de igualdade. “Com planejamento e responsabilidade vamos garantir um ano letivo de qualidade para todos nossos alunos”, disse o prefeito.

A secretária de Educação Renata Elias da Silva Viana disse que é um material que todos os alunos terão acesso. “Com isso nós demostramos mais uma vez que queremos cuidar da nossa educação e das nossas crianças. Não se trata tão somente da entrega do kit de material aos nossos alunos, mas do empenho do governo municipal em oportunizar aos docentes recursos para que eles realizem seus estudos com qualidade”, disse Renata Viana.