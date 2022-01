Ubaporanga entrega mais de mil cestas básicas para população carente e vítimas das chuvasUbaporanga entrega mais de mil cestas básicas para população carente e vítimas das chuvas

UBAPORANGA – Nessa quarta-feira (19), a prefeitura de Ubaporanga, através da administração do prefeito Gleydson Delfino, o “Dr. Gleydson”, entregou mais de mil cestas básicas para famílias carentes e pessoas que foram vítimas das chuvas no último dia 9.

De acordo com o coordenador da Defesa Civil de Ubaporanga, Welington Custódio, o município foi bastante afetado pelas últimas chuvas. “Fomos a primeira cidade da região a ser atingida, uma vez que o trabalho da Defesa Civil é todo feito em conjunto com Caratinga, Ubaporanga, Inhapim e Dom Cavati, que estão à margem do rio, inclusive fizemos o monitoramento através da câmera da CDL, e por incrível que pareça, pela imagem ao vivo que nós tínhamos, a gente não tinha nenhum problema aparente em Ubaporanga. Porém essas chuvas foram concentradas na cabeceira de Piedade de Caratinga e nos córregos dos arredores que cercam Ubaporanga. Então o volume maior chegou aqui por volta de 4h do dia 9, horário que comecei o monitoramento do rio, e vi que estava subindo muito rápido. Em contato com a Defesa Civil de Caratinga, me foi passada que a situação estava tranquila, mas aqui a gente tem dois pontos dentro do rio que temos réguas de monitoramento, justamente para saber qual volume de água chegará dentro de nossa cidade, a situação que vamos encontrar. Feito isso entrei em contato com Inhapim e Dom Cavati, informando que o volume de água que estava chegando pra mim era muito grande e que poderia prejudicá-los”.

“Começamos então a mobilização da população ribeirinha, tivemos em torno de 25 pessoas afetadas diretamente e indiretamente, 15 pessoas desabrigadas, pois as casas foram atingidas até altura da cintura, infelizmente em algumas casas não conseguimos tirar o pessoal muito rápido, porque o rio subiu muito rápido, na régua de monitoramento o volume foi 5,70 metros”, complementa Welington.

SOLIDARIEDADE

Welington conta que foi possível ajudar todas as famílias que estava dentro do alcance da prefeitura. “Fizemos uma campanha com a população e arrecadamos roupas e alimentos e ainda atendemos Vargem Alegre e São Sebastião do Anta. E agora conseguimos junto à Relba (Rede Leste de Banco de Alimentos) alimentos doados pela empresa Yoki, chegaram duas carretas de alimentos. A maioria do nosso povo é trabalhador rural, com esse período de chuva muitos não conseguiram trabalhar, e assim vamos colocar comida na mesa deles até voltar ao normal”, ressaltou o coordenador de Defesa Civil.

PREFEITO GLEYDSON RELATA ALEGRIA DE AJUDAR A POPULAÇÃO

O prefeito Gleydson fez questão de estar junto ao povo na tarde dessa quarta-feira (19) para fazer a entrega das Cestas.

Patrícia Maria de Abreu, 36 anos, está desempregada, é mãe de dois filhos e fez questão de agradecer à prefeitura. “Esse momento vai me ajudar muito, tenho duas crianças, estou com muitos problemas de saúde, graças a Deus a prefeitura tem ajudado na minha medicação e hoje graças a Deus eles conseguiram esses alimentos, chegou em boa hora, porque está muito difícil”, disse Patrícia.

O prefeito relatou a alegria de conseguir ajudar a população carentes e as vítimas das chuvas com tantos donativos. “Mais de mil famílias estão recebendo estas cestas básicas, produtos doados pela empresa Yoki, em parceria com a Relba. Foram 27 toneladas de alimentos, acho que é a primeira vez que Ubaporanga recebe essa quantidade, e veio numa hora boa”, enfatizou o prefeito.

O prefeito também fez questão de falar que está trabalhando para a recuperação e melhoria das estradas na zona rural. “Estamos com maquinários na zona rural, dez caminhões fazendo cascalhamento das estradas, e se Deus quiser a gente vai passar por todo município, só peço um pouco de paciência, pois Ubaporanga é muito grande, mas passaremos em todos os locais que necessitam”, concluiu o prefeito.