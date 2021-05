Ubaporanga busca recursos para Educação com o governo do Estado

UBAPORANGA – Na manhã desta última quarta- feira (5), o prefeito de Ubaporanga, Gleydson Delfino esteve na cidade administrativa em Belo Horizonte, acompanhado da secretária de Educação, Flávia do Val, e do secretário de Administração e Finanças, Alexandre Fernandes do Val.

A equipe administrativa participou de uma reunião com a secretária de Estado da Educação, Júlia Sant’Anna e a deputada estadual Ione Pinheiro.

Flávia do Val apresentou a proposta do Plano de Trabalho para atendimento às demandas do município, via convênio com a SEE (Secretaria de Estado da Educação – MG). “O município precisa de uma reestruturação dos espaços físicos e dos veículos da secretaria de Educação, para que possamos oferecer um ensino de qualidade aos nossos alunos. Ubaporanga conta com recursos humanos na educação de excelente qualidade e profissionalismo”, disse a secretária de Educação.

Ainda de acordo com a Flávia, o intuito da reunião é que a partir do governo do estado, representado pela deputada estadual Ione Pinheiro, e pela secretária Júlia Sant’Anna, possa se oferecer melhores condições de trabalho aos profissionais da educação e aos alunos.

O prefeito Gleydson destacou ainda que estes investimentos em educação devem acontecer nos próximos meses. “A educação é o caminho que leva à prosperidade de um município, por isso devemos impedir”, concluiu o prefeito.

