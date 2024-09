UAIs ampliam oferta do serviço de prova eletrônica de legislação

Mais de 40 unidades realizam provas eletrônicas de legislação, reciclagem e cursos especializados

DA REDAÇÃO – As Unidades de Atendimento Integrado (UAIs), coordenadas pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag-MG), estão ampliando a oferta do serviço de prova eletrônica de legislação em todas as regiões do estado. Ao todo, 43 unidades contam com o serviço, além de provas de reciclagem e cursos especializados.

As provas estão disponíveis nas UAIs da capital, nas da Região Metropolitana de Belo Horizonte e em outras 35 unidades espalhadas pelo interior de Minas Gerais, dentre elas, a unidade de Caratinga. A funcionalidade também será ampliada gradativamente para as outras unidades. Nas cidades que não possuem UAIs, as provas são realizadas nas delegacias e Ciretrans.

Desde a transferência da gestão de Trânsito para a Seplag-MG, em 2023, a pasta tem atuado para ampliar a oferta de serviços nas UAIs e aprimorar o atendimento aos cidadãos, proporcionando mais agilidade e qualidade. Minas Gerais conta, atualmente, com 51 UAIs que contemplam todas as regiões do estado.

“O objetivo das UAIs é reunir serviços públicos em um único lugar e atender a população com excelência, por meio de processos simplificados que facilitam efetivamente as entregas para o cidadão. Novos serviços são constantemente disponibilizados e aprimorados, por meio de parcerias entre a Seplag-MG e os órgãos responsáveis”, afirmou o subsecretário de Transformação Digital e Atendimento ao Cidadão, Rodrigo Diniz.

Os atendimentos são realizados nas UAIs apenas com agendamento prévio, feito nos canais oficiais do Governo de Minas – site do Trânsito-MG, Portal MG e aplicativo MG App, para garantir comodidade ao cidadão e evitar filas no local.