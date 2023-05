UAI passa a atender serviços de habilitação (CNH) em Caratinga

A Polícia Civil, mediante convênio com a SEPLAG, informa que a partir desta quarta-feira (10), o atendimento ao público e ao Centro de formação de Condutores, relacionado à habilitação não mais será realizado na sede da Delegacia Regional em Caratinga. O atendimento será feito pelo UAI, mediante agendamento, na forma abaixo.

O agendamento poderá ser feito no endereço eletrônico https://www.mg.gov.br/pagina/agendamento-online-gratuito (clicar em habilitação);

Também é possível fazer o agendamento por meio do aplicativo MG App – Cidadão e também no terminal de autoatendimento (totem), que fica na UAI de Caratinga.

Importante salientar que para as autoescolas há um agendamento específico: “AUTO ESCOLA ALUNO”.

Por fim, cabe frisar que para fazer o agendamento por meio do site e no aplicativo é necessário acessar com a senha do GOV.BR.

Segue a listagem dos serviços:

01. Auto Escola Aluno (CFC)

02. Solicitar 2ª Via CNH

03. Solicitar Adição de Categoria de CNH

04. Solicitar Alteração de Categoria de Candidato

05. Solicitar Alteração de dados (Incluir Atividade Remunerada CNH)

06. Solicitar Alteração de Dados (Incluir Curso Especializado CNH)

07. Solicitar Alteração de Dados do Candidato

08. Solicitar Alteração de Dados do Condutor

09. Solicitar Alteração de Endereço do Candidato

10. Solicitar Alteração de Endereço do Condutor

11. Solicitar Alteração de Fotografia/Assinatura*

12. Solicitar Cadastro Biométrico do Candidato

13. Solicitar Cadastro Biométrico do Condutor

14. Solicitar Cadastro Biométrico de Instrutor (CFC)

15. Solicitar Cadastro de Dados da CNH Digital

16. Solicitar CNH Definitiva

17. Solicitar Emissão Certidão de Prontuário

18. Solicitar Importação de Prontuário do Candidato

19. Solicitar Importação de Prontuário do Condutor

20. Solicitar Inscrição Inicial – 1ª Habilitação

21. Solicitar Marcação de Prova de Curso Especializado

22. Solicitar Marcação de Prova de Legislação

23. Solicitar Marcação de Prova de Reciclagem

24. Solicitar Marcação de Prova de Atualização para Renovação

25. Solicitar Mudança de Categoria CNH

26. Solicitar Recuperação de Acesso ao Portal do Detran

27. Solicitar Registro de Habilitação Estrangeira

28. Solicitar Reinício Processo de Habilitação

29. Solicitar Renovação CNH