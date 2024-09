UAI Caratinga passa a oferecer serviços do Núcleo de Assistência à Família

Atendimentos devem ser agendados nos canais oficiais do Governo de Minas

CARATINGA- A Unidade de Atendimento Integrado (UAI) Caratinga, coordenada pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag-MG), já disponibiliza serviços do Núcleo de Atendimento à Família (NAF) desde a segunda-feira (02/09). Os serviços são voltados para familiares de custodiados tanto do presídio do município, quanto para familiares de indivíduos que estão presos em outras unidades do estado.

O NAF é vinculado à Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp-MG) e ao Departamento Penitenciário de Minas Gerais (Depen-MG). O Núcleo realiza serviços como cadastros e credenciamento de visitação e solicitação de atestados carcerários.

A UAI Caratinga está localizada na avenida Presidente Tancredo Neves, 727, Centro. Os atendimentos na unidade são realizados de segunda a sexta-feira, de 8h às 17h, e devem ser agendados previamente nos canais oficiais do Governo de Minas – Portal MG (www.mg.gov.br), aplicativo MG App e terminais de autoatendimento.

Atualmente, 27 UAIs realizam serviços do NAF. São elas: Praça Sete, Barreiro e Venda Nova, na capital; Betim e Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte; Caratinga, Coronel Fabriciano, Curvelo, Diamantina, Divinópolis, Governador Valadares, Ipatinga, Juiz de Fora, Muriaé, Passos, Patos de Minas, Ponte Nova, Poços de Caldas, Pouso Alegre, Sete Lagoas, São João del Rei, São Sebastião do Paraíso, Teófilo Otoni, Três Corações, Uberaba, Uberlândia e Varginha, no interior.

Confira os serviços disponíveis:

Coleta de assinatura de presos; consulta de pessoa presa no portal sigpri; emissão de atestado carcerário; solicitação de alteração dos dados do preso nos sistemas de informação; solicitação de atestado de dias trabalhados e de dias estudados; solicitação de avaliação de impedimento de cadastro; solicitação de cadastro e renovação de visita assistida; solicitação de cadastro e renovação de visita íntima; solicitação de cadastro e renovação de visita social; solicitação de confecção da carteira de identidade do preso – atendimento presencial; solicitação de documentos pessoais do preso para ser entregue no NAF; solicitação de entrega do CPF do preso ao familiar; solicitação de entrega do documento de reconhecimento de paternidade – atendimento presencial; solicitação de entrega dos documentos pessoais do preso ao familiar – atendimento presencial; solicitação de entrevista para cadastro de amigo (a) ou namorado (a) – atendimento psicossocial; solicitação de escolta para casamento ou recebimento do benefício do preso – atendimento presencial; solicitação de escolta para registro civil do filho; solicitação de inscrição ou regularização do CPF do preso e solicitação de reconhecimento de paternidade.