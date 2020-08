O programa online do agronegócio de Caratinga e região. Acompanhe pelas redes sociais Instagram @tv.rural, Facebook tvruralcaratinga e YouTube. Primeiro episódio divulgado neste domingo (23):

Ronaldo e a vida no campo

Ronaldo Boaventura é um grande exemplo de que a vida no campo tem valor. Ele faz questão de dizer que gosta de viver do modo simples e em meio à natureza, contemplando o Rancho Boaventura. Confira as frases mais marcantes da entrevista concedida à repórter Nohemy Peixoto:

“A minha vida aqui inteira era café. A paixão pelo cavalo começou graças à minha menina e uma colega dela. Um belo dia apareceu aqui na lavoura uma eguinha e ela me pediu de presente. Ao invés de uma bicicleta, pela idade que ela tinha, me pediu um animal. Começamos com um e agora estamos com esses todos”.

“Eu não trocaria meu mundo por nada de dinheiro que existe nesse centro da nossa cidade ou qualquer outra”.

“Roça foi feito para quem gosta de trabalho. É pesado todos os dias, mas é compensador você escutar um passarinho cantando na madrugada. Às vezes no entardecer ver uma lua saindo longe das iluminações públicas. Me pergunto como ainda há pessoas que têm tudo e não sabem que são ricas”.

===

Caixas plásticas e segurança alimentar

Mercadorias mais valorizadas, menos perdas e redução de custos. O uso de caixas plásticas para armazenar os produtos que são comercializados no entreposto da Central de Abastecimento (Ceasa) de Caratinga traz inúmeros benefícios para o produtor e o consumidor. O gerente da Alexandre Vagner destacou o trabalho de conscientização dos produtores sobre uso destas caixas. Os empresários de caixarias Abimael Júnior e Edinilson Soares relataram que a higienização é fundamental para reduzir o risco de propagação de doenças vegetais para as lavouras. O presidente da Associação Regional dos Produtores Hortigrangeiros da Ceasa de Caratinga, Saturnino Nunes e o produtor rural Carlos Magno confirmam os benefícios do uso das caixas plásticas.

====

Dica: Qual a melhor forma de curar umbigo de bezerros?

A cura do umbigo é um dos principais manejos logo após o nascimento dos bezerros, de modo a evitar diversas infecções e outros problemas até mesmo na vida adulta dos animais. A médica veterinária Maria Clemente explica como proceder: “Primeiramente cortamos a parte excedente do umbigo e devemos cuidar com iodo a 10%, fazer uma queima para que não haja bactérias e infecção. A cura deve ser feita por no mínimo três dias. Paramos de fazer quando o umbigo já está sequinho e não apresenta nenhum sinal de inchaço ou vermelhidão”.

====

Culinária: Rocambole de Toucinho

Clausiano Peixoto, o “Teinha” é quem apresenta a receita. Ele afirma que após a pandemia pensou em uma forma de se distrair com a família e assim decidiu criar o “Buteco do Teinha”, momento em que prepara diversos pratos da culinária caseira. Para o Rocambole de Toucinho, ele destaca que o principal ingrediente é a cachaça. Confira a receita completa:

Ingredientes

– 2 kg de toucinho de barriga

– Cachaça

– Sal

Modo de preparo

Tempere o toucinho de barriga à gosto, dos dois lados e coloque a cachaça. Enrole bem apertado e amarre firme com um barbante, como se fosse um rocambole. Deixe descansando por 15 a 20 minutos.

Em seguida, leve o toucinho ao forno pré-aquecido a 200°C, por 40 a 45 minutos. Depois de assado, retire do forno e reserve. Aqueça o óleo (bem quente) e coloque a peça inteira para fritar até dourar os dois lados.

Coloque no papel-toalha para retirar o excesso de óleo. Corte ainda quente e sirva.

Rendimento: 8 porções

===

Prosa & Música: Elyas Júnior

“A viola nasceu no peito, o sertanejo veio no sangue”. Assim definiu Elyas Júnior, ao contar seu primeiro contato na música: aos 10 anos de idade em Ipanema. Mas, decidiu seguir carreira em Caratinga, onde foi músico de bandas e depois formou a dupla Elyas e Alex. Eles começaram a gravar um CD, mas o parceiro decidiu parar e Elyas seguiu carreira solo. Para quem gosta de sertanejo, contatos com o músico estão disponíveis pelo 33 99914-8816.

===

