TV Rural estreia hoje

Programa online traz reportagens sobre a vida no campo e a importância do agronegócio de Caratinga e região

CARATINGA- A vida no campo tem valor. Esta frase é o ponto central do “TV Rural”, programa que estreia neste domingo (23) em Caratinga e inova com o formato totalmente online.

“A nossa intenção é conhecer e reconhecer o agronegócio de Caratinga e região”, destacam os idealizadores do projeto, Adenilson Geraldo e Nohemy Peixoto. Adenilson assina a produção e edição do programa e Nohemy é apresentadora e repórter.

As gravações tiveram início no mês de julho. O conteúdo produzido mostra a rotina no campo, as histórias de família, culinária, o resgate cultural, entretenimento, as belezas naturais e muito mais.

O primeiro programa apresenta uma entrevista com Ronaldo Boaventura, o conhecido Ronaldo Abacate; conscientização sobre o uso de caixas plásticas na Ceasa de Caratinga e segurança alimentar; dicas de cuidados com os animais com a médica veterinária Maria Clemente; a receita de Rocambole de Toucinho, com Clausiano Peixoto “Teinha” e muita música com Elyas Júnior.

Os episódios serão divulgados sempre aos domingos, pelas plataformas digitais, Facebook (tvruralcaratinga), Instagram (tv.rural) e Youtube). O resumo dos principais assuntos abordados a cada programa também será publicado no DIÁRIO DE CARATINGA.

Contatos pelo e-mail tvruralcaratinga@hotmail.com ou telefone (33) 9 9974-2040.