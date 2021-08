O programa online do agronegócio de Caratinga e região. Acompanhe pelas redes sociais Instagram @tv.rural, Facebook tvruralcaratinga e Youtube. Neste domingo (29):

Renata Martins

O bate papo com a amazona Renata Martins traz lembranças dos concursos de beleza dos rodeios e o amor pelos animais.

Abacate

Tem uma reportagem com o agrônomo João Bosco Pessine Gonçalves, que cultiva o abacate e destaca os seus benefícios. Ele destaca que trata-se de uma cultura relativamente simples, porém, é importante observar a questão da irrigação.

Zé Vittor e Lucas

A dupla Zé Vittor e Lucas bate um papo com a repórter Nohemy Peixoto, tendo como cenário a Reserva Biológica Joãozinho da Matinha. Com bastante carisma, eles falam sobre suas influências no sertanejo, divulgam a autoral “Questão de Costume” e muito mais sobre o universo dos barzinhos e shows. Conheça mais pelo Instagram @zevittorelucas.